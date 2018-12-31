211 Моя Деревенька и её окрестности. #14692





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Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 02:05 Цитата: Алиса:

Дракоша, Марик, с Новым годом!!!!!!!!!!!!!!



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791894&topic_id=25576&forumid=2#791894 Дракоша, Марик, с Новым годом!!!!!!!!!!!!!!Источник:

Алиса, я тебя там поздравил, но там нарушение наверно, но еще раз, тебя лично с Новым Годом и чтоб все было так, как ты планировала и даже больше!