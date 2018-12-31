Kairat stayer Моя Деревенька и её окрестности. #14673





(Полноправные пользователи) Сообщений: 552

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:54 Всех с наступающим Новым Годом!



Цитата: maxsaf:

У нас такая жесть намечается, 150 человек прийдет, дэнс до утра, завал еды, дед мороз со снегуркой, киловатты звука, лазеры-шмазеры с дымом.



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=14655&1546242488 У нас такая жесть намечается, 150 человек прийдет, дэнс до утра, завал еды, дед мороз со снегуркой, киловатты звука, лазеры-шмазеры с дымом.Источник:



У нас немножко по другому, корпоративы в основном прошли, кто хотел там ранее подрались уже, слава Богу, как информировали серьезных жертв не было. Теперь граждане дома Новый Год встретят и часть подтянется к главной ёлке в центр, там дискотека будет на свежем воздухе.



[Исправлено: Kairat stayer, 31.12.2018 - 13:56]