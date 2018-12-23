Victor Yang Re: В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра,... #39





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11099

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:52 Цитата: maxsaf:

Изъять - понимаю. Уничтожить - увы, но нет, не понимаю.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33290?1545636687 Изъять - понимаю. Уничтожить - увы, но нет, не понимаю.Источник:

Смысл в том, что если "раздать" этот сыр (пусть по интернатам и домам престарелых) - свои производители недополучат ту прибыль, которую они могли иметь, если продадут сыр в данный интернат или дом престарелых. А уж если так поступать о всей санкционкой - можно будет часть предприятий закрывать.