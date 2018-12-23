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≡ В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34560
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На территорию утилизационного завода «Эккрид» в Увельском районе (Челябинская область) доставили 20 тонн литовского сыра. Партию санкционного продукта накануне задержали на таможенном посту в Троицке.

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§ Гога
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 499
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.12.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital
Не , мы больше вагонами , машины были маловаты . Машины так , по РК , местные .Машину раз с Китая взяли - хлопот много . Тоже на ж/д перешли . Всё - я точку ставлю . Неохота уже воду в ступе толочь .

[Исправлено: Гога, 23.12.2018 - 13:26]
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§ maxsaf
Re: В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра,...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.12.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я: Раздать 20 тонн детям? тогда до детей дойдет пол тонны остальное растащят

В честную раздачу не верим, а в честное уничтожение - верим. Ну ну. :lol:
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§ Sniper
Re: В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра,...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1141
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.12.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасать надо товар. Троицские таможенники поднаторели в этом деле. В 90 годах на заре прикладывания пачек бумаг на обычный груз помогал одному бывшему совхозику работать по бартеру с торговымы домом в Челябинске. Этот торговый дом загрузил 5 тонн сахара в счет взаиморасчетов этому совхозику. В Троицке сахар был задержан российскими таможенники. И разгружен на ихний склад. Пока все прочухались и приняли правильное решение, местный троицский глава, почти весь сахар продал как свой стабфонд.
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§ Menden1968
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.18 - 01:39
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Re: В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра,...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.18 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Сразу начнётся истерикавот эти русские канфискуют товар и егоже пускаю в употребление....

Ну тогда пусть давят тракторами, а фотоотчет, включая это фото, по детским домам пусть разошлют, чтоб дети гордились ими.
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§ сайлау курманов
Re: В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2975
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.12.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я очень давно работал на маслозаводе, так сыру наворовал, что столько и не сьешь. Пришлось на терке крошить и курям вскормить.
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§ maxsaf
Re: В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра,...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
работал на маслозаводе, так сыру наворовал, что столько и не сьешь.

Не могу понять, где здесь повод для гордости? На таких примерах молодежь и стремится к "кормушке". :oops:
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§ Гога
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 499
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.12.18 - 10:01
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Re: В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра,...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольная у мужика в кепке спецодежда. Шнуки ослабил - три головки сыра унес, на уничтожение :lol:
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§ Victor Yang
Re: В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11099
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.12.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Изъять - понимаю. Уничтожить - увы, но нет, не понимаю.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33290?1545636687

Смысл в том, что если "раздать" этот сыр (пусть по интернатам и домам престарелых) - свои производители недополучат ту прибыль, которую они могли иметь, если продадут сыр в данный интернат или дом престарелых. А уж если так поступать о всей санкционкой - можно будет часть предприятий закрывать.
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* drakon
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15409
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.12.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
сыр в данный интернат или дом престарелых.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791199&topic_id=36406&forumid=1#791199

Вы мне, скажите. Вы своих детей будете этим
сыром - кормить? Или только - интернатских?... 8-)
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