В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
На территорию утилизационного завода «Эккрид» в Увельском районе (Челябинская область) доставили 20 тонн литовского сыра. Партию санкционного продукта накануне задержали на таможенном посту в Троицке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Фото пресс-службы Россельхознадзора
Фура с сыром следовала из Казахстана. Согласно информации на маркировке было установлено, что сыр произведен в Литве: изготовитель AB Zemaituos Pienas, город Тельшай. По документам продукция перемещалась из Астаны в Минск (Беларусь).
В связи с тем, что выявленный продукт относится к перечню товаров, запрещенных к ввозу на территорию России, таможенники и специалисты Россельхознадзора изъяли сыр и доставили партию на склад утилизационного завода. Помещение склада опломбировано.
В ближайшее время санкционный сыр будет уничтожен.
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