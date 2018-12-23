В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана

На территорию утилизационного завода «Эккрид» в Увельском районе (Челябинская область) доставили 20 тонн литовского сыра. Партию санкционного продукта накануне задержали на таможенном посту в Троицке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фото пресс-службы Россельхознадзора

Фура с сыром следовала из Казахстана. Согласно информации на маркировке было установлено, что сыр произведен в Литве: изготовитель AB Zemaituos Pienas, город Тельшай. По документам продукция перемещалась из Астаны в Минск (Беларусь).

В связи с тем, что выявленный продукт относится к перечню товаров, запрещенных к ввозу на территорию России, таможенники и специалисты Россельхознадзора изъяли сыр и доставили партию на склад утилизационного завода. Помещение склада опломбировано.

В ближайшее время санкционный сыр будет уничтожен.