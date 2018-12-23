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Гога
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23.12.18 10:32
Гога
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
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23.12.18 10:27
Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Включили бы себе вацап. И переписывались между собой. Кому, кроме вас нужна эта ваша п...я? Перекладываете расходы на тощий редакционный кошелек. Форум не узнать. Серый волк пишет как простой тык...
23.12.18 02:18
Серый волк
На пятьдесят четвертом году жизни...
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23.12.18 01:08
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
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В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана

23 декабря 2018, 10:06 |  Общество

На территорию утилизационного завода «Эккрид» в Увельском районе (Челябинская область) доставили 20 тонн литовского сыра. Партию санкционного продукта накануне задержали на таможенном посту в Троицке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фото пресс-службы Россельхознадзора

Фура с сыром следовала из Казахстана. Согласно информации на маркировке было установлено, что сыр произведен в Литве: изготовитель AB Zemaituos Pienas, город Тельшай. По документам продукция перемещалась из Астаны в Минск (Беларусь).

В связи с тем, что выявленный продукт относится к перечню товаров, запрещенных к ввозу на территорию России, таможенники и специалисты Россельхознадзора изъяли сыр и доставили партию на склад утилизационного завода. Помещение склада опломбировано.

В ближайшее время санкционный сыр будет уничтожен.
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§ Гога
Re: В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра,...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 487
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.12.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам не гам и другому не дам . Вопрос : как он оказался в Астане ?
Могли бы раздать по интернатам . Но все как всегда - через ж.. , ой - через тернии к звездам . И снова - как он оказался в Астане ? Где Литва и где Астана ! А у Белоруссии общая с Литвой граница .
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