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≡ Реконструкцию участка дороги от Рудного до Денисовки начнут в 2019 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Реконструкцию участка дороги от Рудного до Денисовки начнут в 2019 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34509
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Землеустроительные работы на одной из самых проблемных и интенсивных трасс области уже начались. В следующем году сделают объездную трассу на время реконструкции, построят два дорожно-эксплуатационных пункта и подготовят дорогу к ремонту.
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§ Khalisi
Re: Реконструкцию участка дороги от Рудного до Денисовки начнут...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 14.12.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может аварий на этой трассе станет меньше.
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* КГСПС
Re: Реконструкцию участка дороги от Рудного до Денисовки начнут...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 627
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 14.12.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам Аятский мост ждет капитальный ремонт.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33220. Несколько лет назад разве не капиталили?
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