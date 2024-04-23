Молодец автор! Он на все 100 % прав! Все так и было при царизме, который вел шовинистическую политику "Разделяй и властвуй! Не зря же же казахов разделили на 3 Жуза, хотя народ един! Ленин В.И. за свою сознательную жизнь не был не шовинистом и не нацистом, поэтому люди справедливо ему поставили памятник! Тот кто не знает истории (тарих) о своей нации, тот беден сознанием и не разумен.
Сложный вопрос, откровенно говоря ни разу не читал про оба указа. Мне кажется такого просто не могло быть. Набеги казаков были, как и набеги казахов на тех же казаков, при этом всегда были разные жестокости, но чтобы прямо царским указом выставлялись цены , глубоко сомневаюсь. Даже в советские времена таких данных не было,хотя тогда клеймили царскую Россию. А Ленин он всегда неоднозначен,наверное поэтому велик,всегда у каждого будет к нему своё отношение
Ранее (20.08.2023 года и 31.05.2018 года), на форуме отдельным грамотеям отмечал, как обычно, процитирую самого себя, пожалуйста отрывки:
Более ста лет тому назад, свергнув царя Николая второго в Российской империи, действительно к власти, в основном пришли голодранцы. Которые строили более 70 лет светлое будущее, с гигантскими целями и программами, к сожалению, так и не построили. В настоящее время, основная масса граждан потомки тех голодранцев. Теперь грамотеи говорят, что во всех бедах виноваты проклятые иностранцы, Запад, Америка и.т.д.
Пять лет тому назад отдельным грамотеям отмечал, что на мой взгляд только дедушка Ленин был грамотным, остальные руководители в основном были выходцы из холопов и холуёв, что они могли путного построить. При этом, помогали проклятые для некоторых американцы и немцы...
Про голословные утверждения я бы тоже остерёгся писать, когда расстреляли всю верхушку Алаш Орды сложно было найти грамотных казахов для управления государством, тот же С.Сейфуллин был больше поэтом и писателем,но не руководителем.
saba: Да и рабство, как таковое отсутствовало, было крепостничество, но касалось оно только крестьян оседлой части России. Поэтому очень сомневаюсь в достоверности приведённых фактов
Крепостное право в России отменили в 1861 году. Крепостное право это одна из легких форм рабства. Крепостные обязаны были сами себя содержать, отдавая часть прибыли барину (владельцу земли). Если русских крепостных раньше продавали, проигрывали в карты, не пойму, почему казахи не могли быть жертвами рабства. На тот момент казаки вооруженные огнестрельным оружием, превосходили степняков вооруженных луками и стрелами...
saba: Про голословные утверждения я бы тоже остерёгся писать, когда расстреляли всю верхушку Алаш Орды сложно было найти грамотных казахов для управления государством, тот же С.Сейфуллин был больше поэтом и писателем,но не руководителем.
Не все баи сбежали. Часть из них всё же осталась и как самые образованные были привлечены Советами на низовые должности, то есть руководили на местах. И именно они пытаясь выслужиться или из вредительства, были ответственны за голодомор в степи. Недавно в интернете где-то видел по этой теме документы.
mks2703: почему казахи не могли быть жертвами рабства.
Возможно всё , но это не могло быть государственной политикой. Сейчас погуглил про состояние Пресногорьковской казачьей линии в 18 веке, написано по свидетельству современников " на 100 вёрст приходилось по 50 казаков и 2 пушки", как то всё равно не верится
Автор, видимо, понятия не имеет, что подобные "исторические факты" необходимо подтверждать документами. Кто продавал казахов? Кто покупал? Что за указ от 1808 года? Что в нём означает фраза:"Каждый покупатель волен передавать пленного другому»? 1737 год - это время только-только начала принятия казахами российского подданства (1731 г.,Младший жуз во главе с Абулхаир-ханом), продолжавшееся 142 года и закончившееся присоединением Семиречья и среднеазиатских государств к Российской империи Во навёл мути! Царская Россия начала 20 века (время активной революционной деятельности В.Ленина) и Россия середины 18 века - всё свалил в кучу!
mks2703: Не все баи сбежали. Часть из них всё же осталась и как самые образованные были привлечены Советами на низовые должности, то есть руководили на местах. И именно они пытаясь выслужиться или из вредительства, были ответственны за голодомор в степи. Недавно в интернете где-то видел по этой теме документы.
Часть общесоюзного голода 1931—33 годов, вызванного официальной политикой советов - уничтожение кулачества как класса, коллективизацией, увеличением центральными властями плана заготовок продовольствия, а также, фактически, конфискацией скота.
Отмечал ранее почти шесть лет тому назад (31.05.2018 г.), процитирую:
Kairat stayer: Времена такие были, может не стоит искать виноватых. Да и молодёжь больше знает чем некоторые взрослые, именно за те периоды. Ребёнок недавно в школе экзамен сдавала по истории Казахской ССР, волей не волей пришлось поинтересоваться что там указано, при этом в учебниках на мой взгляд всё правильно расписано ничего лишнего и про отдельные национальности там речь вообще не идёт. Следует отметить, что с 1925 по 1933 годы Ф.И.Голощекин (настоящее данные Шая Ицикович Исаков) занимал должность секретаря Казахстанского ВКП (первого секретаря ЦК Компартии Казахстана), всё под его руководством осуществлялось. Да попробовал бы кто нибудь против политики партии или лично Голощекина выступить, незамедлительно оказался бы в местах не столь отдалённых, всё шло по цепочке раскулачивание,коллективизация, конфискация скота, голод. К 1933 году из более 40 млн. голов скота, осталось одна десятая часть, более 4 млн. голов. Впоследствии голода и связанных с ним эпидемий умерло 2 млн. 400 тыс. коренного населения или 49% от общего числа. Не думаю, что целенаправлено было организовано, однако, скот был практически единственным источником пропитания народа ведущего кочевой и полукочевой образ жизни.
Истину на эту тему могут открыть компетентные органы! Дабы прекратить полемику на эту тему.Но видимо нужен специальный запрос от населения , и запрос официально и правильно зарегистрированый. и уже потом изучив эту тему нам выдадут информацию. Так быстро это не произойдёт при любом раскладе. И скорей всего никогда! Так и будут тягать это одеяло то одни то другие...Разве что лет через 50-70, не ранее...Так что идём строить пешеходный мост, от этой деятельности выиграют все!
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