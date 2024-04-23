Отправлено: - 19:51

mks2703:

Не все баи сбежали. Часть из них всё же осталась и как самые образованные были привлечены Советами на низовые должности, то есть руководили на местах. И именно они пытаясь выслужиться или из вредительства, были ответственны за голодомор в степи. Недавно в интернете где-то видел по этой теме документы.

Цитата:Часть общесоюзного голода 1931—33 годов, вызванного официальной политикой советов - уничтожение кулачества как класса, коллективизацией, увеличением центральными властями плана заготовок продовольствия, а также, фактически, конфискацией скота.Отмечал ранее почти шесть лет тому назад (31.05.2018 г.), процитирую:Kairat stayer: Времена такие были, может не стоит искать виноватых. Да и молодёжь больше знает чем некоторые взрослые, именно за те периоды. Ребёнок недавно в школе экзамен сдавала по истории Казахской ССР, волей не волей пришлось поинтересоваться что там указано, при этом в учебниках на мой взгляд всё правильно расписано ничего лишнего и про отдельные национальности там речь вообще не идёт. Следует отметить, что с 1925 по 1933 годы Ф.И.Голощекин (настоящее данные Шая Ицикович Исаков) занимал должность секретаря Казахстанского ВКП (первого секретаря ЦК Компартии Казахстана), всё под его руководством осуществлялось. Да попробовал бы кто нибудь против политики партии или лично Голощекина выступить, незамедлительно оказался бы в местах не столь отдалённых, всё шло по цепочке раскулачивание,коллективизация, конфискация скота, голод. К 1933 году из более 40 млн. голов скота, осталось одна десятая часть, более 4 млн. голов. Впоследствии голода и связанных с ним эпидемий умерло 2 млн. 400 тыс. коренного населения или 49% от общего числа. Не думаю, что целенаправлено было организовано, однако, скот был практически единственным источником пропитания народа ведущего кочевой и полукочевой образ жизни.Подробнее здесь: