Предварительное слушание по уголовному делу бывшего председателя судебной коллегии по административным делам Костанайского областного суда 42-летнего Аскара ДАРБАЕВА прошло 17 августа.

Дело рассматривается в суде №2. Дарбаев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — 40 000$ (около 20 млн тенге). На скамье подсудимых также предприниматель Елжас Калкаев, который обвиняется в посредничестве при получении взятки. Дарбаев находится под арестом с сентября прошлого года. Санкцию на арест выдал суд Астаны, где дело расследовали почти год, пока не направили в суд Костаная. Калкаев приходит в суд сам, так как находится под подпиской о невыезде. Потерпевшим по делу является известный в области предприниматель Михаил Корнеев, у которого много судебных тяжб в связи с его бизнесом.

На предварительном слушании адвокат Дарбаева Куандык МУХАМЕДЬЯРОВ ходатайствовал о запрете фото- и видеосъемки во время процесса.

Судья Мерей АМАНЖУЛОВ удовлетворил ходатайство частично.

- Фото и видеосъемку запретить нельзя, так как процесс открытый, - пояснил судья. - Оснований для его закрытия нет, так как он не связан с интересами несовершеннолетних. Но запрещаю показывать изображение подсудимого в СМИ.

Аскар Дарбаев также заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, так как его возбудили, нарушив уголовно-процессуальный кодекс.

- В июле 2022 года Корнеев подал заявление в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований) о том, что у него вымогают 50 000$ председатель Костанайского областного суда Анатолий Смолин и судья этого же суда Игорь Дудин. Деньги вымогают за положительное решение по одной из его судебных тяжб, - пояснил суду Аскар Дарбаев. - Заявление зарегистрировали в ЕРДР, но уголовное дело не возбудили. В августе Корнеев написал еще одно заявление, в котором сообщил, что теперь взятку вымогаю я и Елжас Калкаев. Это заявление в ЕРДР не зарегистрировали, но уголовное дело возбудили и дали ему ход, что незаконно. Если заявление не зарегистрировали в ЕРДР, генеральный прокурор не имел права давать санкцию на возбуждение уголовного дела против меня.

Позицию Дарбаева поддержал его адвокат Мухамедьяров. Он также просил изменить санкцию для своего подзащитного — с ареста на домашний арест или на подписку о невыезде.

- Арест моего клиента обосновали тем, что он якобы может скрыться от следствия или повлиять на судей Верховного суда, - сообщил Мухамедьяров. - Но для этого нет никаких оснований.

Государственный обвинитель Танат ТАСОВ просил отказать Дарбаеву по всем пунктам.

- Уголовные дела часто возбуждаются по факту совершенного преступления, когда регистрация в ЕРДР не обязательна, - пояснил Тасов. - Что касается изменения меры пресечения, то она была вынесена судом Астаны, и оснований сомневаться в ней нет.

Обвинительное заключение на предварительном слушании не зачитывали.

После почти часового отсутствия председательствующий по делу судья Мерей Аманжулов вынес решение о полном отказе в удовлетворении ходатайства Дарбаева и его адвоката. И назначил главное судебное разбирательство по делу на 31 августа.

Кстати, президент страны отправил Анатолия Смолина в отставку уже через 2,5 месяца после задержания Дарбаева - в октябре 2022 года. Но тогда «НГ» комментировали, что это «не связано с делом Дарбаева», а Смолин просто ушел на пенсию. Игоря Дудина уволила по отрицательным мотивам в конце июня этого года. Официальная причина - Дудин и судья Владимир Долгих вынесли в один день прямо противоположные решения по одному и тому же делу.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ