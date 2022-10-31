Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку нескольких судей, в том числе председателя Костанайского областного суда Анатолия Смолина. Читатели "НГ" предположили, что отставка Смолина связана с уголовным делом экс-председателя коллегии по административным делам Костанайского областного суда Аскара Дарбаева.

Анатолий Смолин / Фото kapital.kz

17 августа 2022 года Дарбаева задержали при получении взятки в размере 19 млн тенге за положительное решение в пользу заинтересованной стороны по административному делу. Какому именно - не разглашалось. 9 сентября специализированный межрайонный суд Астаны санкционировал арест Аскара Дарбаева на два месяца. По делу судьи продолжается следствие.

- Председатель областного суда Анатолий Смолин подал в отставку в связи с достижением пенсионного возраста, - сообщили "НГ" в пресс-службе областного суда. - Сейчас его обязанности исполняет председатель судебной коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда Алмат Ерманов.

Согласно персональной справке Анатолию Смолину 63 года исполнилось 5 августа.

Когда назначат и представят нового председателя суда, пока неизвестно. Алмат Ерманов - уроженец Кызылординской области, в этом году ему исполняется 50 лет.