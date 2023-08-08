Уголовное дело в отношении председателя судебной коллегии по административным делам Костанайского областного суда 42-летнего Аскара ДАРБАЕВА поступило в суд № 2 Костаная 7 августа.

Костанайский областной суд /Фото с сайта kst.sud.kz

Согласно данным сайта "Судебный кабинет", Дарбаев обвиняется по ст. 366 ч. 3 п. 3 УК РК (получение взятки в крупном размере). Вместе с ним по делу проходит предприниматель Елжас КАЛКАЕВ. Он обвиняется по ст. 368 ч.1 УК РК (посредничество во взяточничестве).

Дело находится на рассмотрении судьи Мерея Аманжулова.

Дело председателя судебной коллегии Аскара Дарбаева прогремело на весь Казахстан 17 августа прошлого года, когда его задержали с поличным при получении взятки примерно в 19 млн тенге (около $40 000). Денежные средства предназначались за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.

Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана от 9 сентября 2022 года в отношении подозреваемого Аскара Дарбаева санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Почти год дело рассматривали в Астане, теперь оно поступило в Костанай.

По данным из открытых источников, Елжас Калкаев одно время работал заместителем акима Алтынсаринского района. Последнее время работал директором крупной компании Flagma.kz. Главное судебное разбирательство по делу пока не назначено.

31 октября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку нескольких судей, в том числе председателя Костанайского областного суда Анатолия Смолина. Читатели "НГ" предположили, что отставка Смолина связана с уголовным делом Аскара Дарбаева.

- Председатель областного суда Анатолий Смолин подал в отставку в связи с достижением пенсионного возраста, - сообщили тогда "НГ" в пресс-службе областного суда.