Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана от 9 сентября 2022 года в отношении подозреваемого Аскара Дарбаева санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Об этом сегодня, 10 сентября, сообщила пресс-служба суда.

Дарбаева задержали с поличным при получении взятки в размере 19 млн тенге.

Информацию о задержании опубликовали на сайте Верховного суда РК. Там говорится, что 17 августа в результате взаимодействия Комитета национальной безопасности и отдела внутренней безопасности Верховного суда в г. Костанай задержан с поличным судья Костанайского областного суда при получении крупной взятки.

Денежные средства предназначались за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Следственным департаментом КНБ проводится досудебное расследование по ст.366 ч.3 п.3 УК РК.