Подозреваемому в получении взятки судье Дарбаеву выбрали меру пресечения
Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана от 9 сентября 2022 года в отношении подозреваемого Аскара Дарбаева санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Об этом сегодня, 10 сентября, сообщила пресс-служба суда.
Дарбаева задержали с поличным при получении взятки в размере 19 млн тенге.
Информацию о задержании опубликовали на сайте Верховного суда РК. Там говорится, что 17 августа в результате взаимодействия Комитета национальной безопасности и отдела внутренней безопасности Верховного суда в г. Костанай задержан с поличным судья Костанайского областного суда при получении крупной взятки.
Денежные средства предназначались за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Следственным департаментом КНБ проводится досудебное расследование по ст.366 ч.3 п.3 УК РК.
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