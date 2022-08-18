Председатель коллегии по административным делам Костанайского областного суда задержан при получении крупной взятки
Ольга ЛИХОГРАЙ
Председателя коллегии по административным делам Костанайского областного суда Аскара ДАРБАЕВА задержали с поличным при получении взятки в размере 19 млн тенге.
Костанайский областной суд /Фото с сайта kst.sud.kz
Информация о задержании есть на сайте Верховного суда РК. Там говорится, что 17 августа в результате взаимодействия Комитета национальной безопасности и отдела внутренней безопасности Верховного суда в г. Костанай задержан с поличным судья Костанайского областного суда при получении крупной взятки.
Денежные средства предназначались за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Следственным департаментом КНБ проводится досудебное расследование по ст.366 ч.3 п.3 УК РК.
Персональная справка (по информации zakon.kz)
|
Дарбаев Аскар Хауезович
|
Последняя должность: Председатель судебной коллегии по административным делам Костанайского областного суда
|
Дата рождения: 02.07.1981
|
Место рождения: КазССР; Карагандинская область; г. Джезказган
|
Семейное положение, родственные связи:
|
Владение языками:
|
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Специальность «Юриспруденция»
«Магистр юриспруденции»
|
Трудовой стаж:
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.