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Председатель коллегии по административным делам Костанайского областного суда задержан при получении крупной взятки

Ольга ЛИХОГРАЙ

18 августа 2022, 17:07 |  Криминал

Председателя коллегии по административным делам Костанайского областного суда Аскара ДАРБАЕВА задержали с поличным при получении взятки в размере 19 млн тенге.

Костанайский областной суд /Фото с сайта kst.sud.kz

Информация о задержании есть на сайте Верховного суда РК. Там говорится, что 17 августа в результате взаимодействия Комитета национальной безопасности и отдела внутренней безопасности Верховного суда в г. Костанай задержан с поличным судья Костанайского областного суда при получении крупной взятки.

Денежные средства предназначались за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Следственным департаментом КНБ проводится досудебное расследование по ст.366 ч.3 п.3 УК РК.

Персональная справка (по информации zakon.kz)

Дарбаев Аскар Хауезович

Последняя должность: Председатель судебной коллегии по административным делам Костанайского областного суда

Дата рождения: 02.07.1981

Место рождения: КазССР; Карагандинская область; г. Джезказган

Семейное положение, родственные связи:

  •  Жена:
  •  Дети:

Владение языками:

  •  Казахский, русский

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  •  Казахстанский государственный юридический Университет

Специальность «Юриспруденция»

  •  Академия государственного управления при Президенте РК (2005-2007)

«Магистр юриспруденции»

Трудовой стаж:

  •  Судебный исполнитель Кокшетауского территориального участка (2002-2003);
  •  Старший судебный исполнитель Енбекшильдирского территориального участка (2003-2004);
  •  Главный специалист отдела кадров, документооборота и контроля Администратора судов Акмолинской области (2004-2005);
  •  Главный специалист отдела правового обеспечения Департамента организации деятельности судов и администраторов в областях, комитета по судебному администрированию при Верховном суде (2005);
  •  Юрисконсульт ТОО «GSM Казахстан ОАО Казактелеком» (2007-2009);
  •  Судья Рудненского городского суда (2009-2015);
  •  Председатель Сарыкольского районного суда Костанайской области (17.08.2015-04.2020);
  •  Председатель Костанайского районного суда Костанайской области (13.04.2020-28.06.2021);
  •  Председатель судебной коллегии по административным делам Костанайского областного суда (с 28.06.2021)

 