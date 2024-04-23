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21 ноября 2017, 15:05 262835 Кайрат Матреков

«Почему мы так настроены против Ленина?» Вопрос ставит читатель казахскоязычного портала Аbai.kz. И приводит аргументы, доказывающие, что Ильич принес немало добра казахской нации.

Кем были казахи в эпоху царя

«В отдельных республиканских изданиях время от времени появляются материалы, очерняющие Владимира Ленина. Вся суть их сводится к тому, что в том или ином городе до сих пор стоит памятник вождю мирового пролетариата. Улицы до сих носят имя Ленина, почему их не переименуют?

В такие моменты невольно начинаешь думать — неужели эти авторы мечтают вернуться в эпоху царской России? Кем были казахи в эпоху царя?

Кто считал их за людей, какие у них были права? Каких только бесчинств не творили казаки в казахской степи! Как только слышали, что идут казаки, в казахских аулах даже младенцы переставали плакать, родители прятали девушек, переодевая их старушками,иначе казаки насиловали их, творили все, что им вздумается.

По некоторым сведениям, перед октябрьской революцией по указу царя началось насильственное крещение казахов. Определенная часть их стали крещеными.

А что можно сказать по следующему факту? В газете «Дат» от 31 августа 2017 года была опубликована статья полковника КНБ в запасе Амантая Какена «Қазақтар құлдыққа сатылған тарихты білеміз бе?» («Знаем ли об истории продажи казахов в рабство?» — ред.). В ней приводятся следующие факты:

«Исследователь казахской степи Г. Н. Потанин в одной из своих работ написал: «Сибирская русско-казацкая дружина совершала набеги на казахскую степь, чтобы продавать рабов в Ирбит. В ноябре 1743 года 280 казаков под предводительством сотника Дорохова совершили вооруженную вылазку в казахскую степь, захватив 42 мужчин для продажи в рабство и попутно угнав 812 голов скота».

Второй факт: «Приобретение казахских девушек как прислуги продолжалось до середины 19 века».

Цены на покупку рабов-казахов (сведения 1737 года):

Женщина в возрасте 40 лет — 12 рублей;

30-летний мужчина с женой — 1 лошадь, 1 жеребенок и 16 рублей;

16-летний юноша — 12 рублей;

20-летний парень — 15 рублей.

В то время лошадь стоила 91,5 копеек.

Третий факт: в царском указе от 1808 года говорится: «Всем свободным гражданам разрешается обменивать и продавать детей киргизов в следующих случаях:

1. Если их возраст достиг 25 лет

2. Если обменивающие или продающие об этом уведомляют пограничную комиссию Оренбурга.

3. Каждый покупатель волен передавать пленного другому».

Выходит, те, кто враждебно относятся к Ленину, ностальгируют по царским временам, когда жили в условиях рабства?

Луч света…

Ленин спас нас от этого беспредела. Наверное, именно поэтому нынешние русские шовинисты — Жириновский, Лимонов — так ненавидят вождя мирового пролетариата.

За то, что он предоставил казахам и другим малым нациям автономию, остановил и прекратил произвол казаков, уравнял казахов в правах с русскими, сделав равноправными гражданами молодой республики Советов, прислушался к аргументам национальной интеллигенции, вернул казахам их Степь.

Ленин безжалостно критиковал великорусский шовинизм. Его мысли об этом изложены в его трудах. Ленин больше думал о народностях окраин, таких, как казахи, чем о жителях центральных регионов. Он считал, что именно малые народности больше всех пострадали от царского ига.

В своих трудах Ленин писал, что «…мы должны вырвать их из лап рабства, дать возможность для свободной жизни и развития».

Если бы казахи до настоящего времени жили в составе царской России, то вряд ли достигли бы нынешнего уровня жизни, до сих пор оставаясь одной из многочисленных губерний империи – царь никому из инородцев не предоставил бы автономии. Мы бы до сих пор числились киргизами и жили в условиях колониального ига.

Ленин предоставил автономию. Хотя мы и зависели от Москвы, но стали одной из союзных республик. По требованию казахской национальной интеллигенции вернули исконное название своей нации и стали казахами и несмотря на протест русского казачества, вернули свою землю.

Ленин уравнял все нации в правах, казаки уже не могли чинить самоуправство, как в царское время.

Благодаря автономии, предоставленной Лениным, сегодня мы стали независимым государством.

Безусловно, переход от одной формации общественного развития в другую был нелегким. Особенно от капиталистической в социалистическую. Это был очень сложный процесс, полный злодеяний, перегибов и неоправданных жертв. Не избежал этого и Казахстан. Конфискация, уничтожившая казахских баев, больно ударила и по беднякам. Многие в поисках лучшей доли бежали в Китай, Афганистан. В голодоморе 1931-32 годов была истреблена почти половина нации.

Однако кто повинен в этом? Только Голощекин, правивший Казахстаном?

А кто привел этого Голощёкина в Казахстан? Сами же казахи

Кто в 1924-25 годы писал письмо Сталину со словами, «казах не способен управлять Казахстаном»? Ведь сегодня известный ученый, писатель Турсын Журтбай и другие пишут, что такая инициатива исходила от Сакена Сейфуллина и Турара Рыскулова.

И это не голословные утверждения, а историческая истина, основанная на неопровержимых доказательствах – архивных документах. Почему они так поступили? Просто не хотели, чтобы первым руководителем республики стал их конкурент из своих, казахов. То есть решающую роль сыграла элементарная зависть.

Тогда почему за голодомор мы виним Сталина? Он только прислушался к аргументам казахских руководителей и направил управлять республикой представителя другой национальности. К тому же Сталин не давал Голошекину указания устраивать в Казахстане голод.

Безусловно, если бы Казахстаном управлял казах, возможно, не допустил такой трагедии. Оказывается, именно Рыскулов в 1927 году просил ускорить конфискацию скота у казахов.

А в 1932 году, когда казахов косил голод, другой член казахского правительства Курамысов, выступая с докладом, заявил: «В стране нет никакого голода. Это басни алашординцев. Если надо, ради революции мы готовы принести в жертву весь казахский народ».

Да, именно так. Но кто дал ему право приносить в жертву народ? Чтобы угодить Сталину, такие патриоты готовы были принести в жертву всю нацию.

И какое отношение к этому имеет Ильич, отстраненный от власти в 1922 году и умерший в 1924?

Плоды Октября

Октябрьская революция, организованная Лениным, спасла казахов от многовекового безжалостного ига, уравняв их в правах с другими народами советского государства. Они получили широкие возможности для учебы, получения образования, развития национальной культуры. Благодаря этому в годы социализма Казахстан стал одной из процветающих республик с развитым образованием, наукой, культурой, экономикой, особенно сельским хозяйством.

В совхозе, где я жил, только крупно рогатого скота было 10 тысяч голов, сотни голов племенных лошадей, более 30 тысяч гектаров зерновых.

Люди и зимой, и летом были обеспечены работой. Жилые дома были подключены к единой сети отопления, водопровода, бесперебойно обеспечивались газовыми баллонами.

Совхоз ежегодно строил по 20 жилых домов для своих работников. Никто никуда не уезжал, в каждом ауле была своя школа, детский сад.

После обретения Независимости по наущению капиталистов все совхозы были распущены.

Их имущество, техника, благосостояние, накопленные годами, были попросту разграблены

И никто за это не понес никакой ответственности. Народ побрел кто куда. Многие осели в городах.

И в этом тоже Ленин виноват?

Сегодня многие чиновники, сидящие во власти, — выходцы из советской эпохи

Именно в тот период они бесплатно учились, получали образование, пользовались всеми благами той эпохи. Я один из тех, кто испытал на себе все льготы того времени.

В 1974 году закончил факультет журналистки КазГУ и в том же году устроился в областную газету Костанайской области. Через год создал семью, но не имел своего жилья. Дважды был на приеме у председателя Костанайского городского исполнительного совета. Дважды он мне говорил: «Подождите, пока жилья нет».

В третий раз, идя на прием, я захватил с собой постановление правительства республики о первоочередном обеспечении жильем молодых специалистов. И когда председатель в третий раз сказал подождать, я, положив перед ним постановление правительства Казахстана, выпалил:

«Вы что, не подчиняетесь постановлению правительства Казахстана? Тогда так и скажите, я буду обращаться в соответствующие органы».

И тут чиновник живо изменился, стал успокаивать меня, растерянно повторяя: «Успокойтесь, молодой человек, успокойтесь».

Не ожидавший от меня такой прыти, он испугался не на шутку – ведь мог лишиться своего поста.

После этого прошло совсем немного времени и я совершенно бесплатно получил 4-х комнатную квартиру в центре города,

хотя ни я, ни моя супруга не имели городской прописки. Такое добро было не по плечу даже моему отцу.

Нынешняя молодежь не верит в такое. Все это ушло в небытие. Наступило другое время — жестокое капиталистическое, где безраздельно господствуют деньги и материальные блага. Ленин боролся за уничтожение несправедливости. Был свержен с трона царь и установлено общество, где главным принципом жизни был лозунг: «Человек человеку друг, товарищ и брат» И за это мы виним Ленина? Несправедливо как-то», — резюмирует автор.

Статья перепечатана в сокращенном варианте.