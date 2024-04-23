Молодец автор! Он на все 100 % прав! Все так и было при царизме, который вел шовинистическую политику "Разделяй и властвуй! Не зря же же казахов разделили на 3 Жуза, хотя народ един! Ленин В.И. за свою сознательную жизнь не был не шовинистом и не нацистом, поэтому люди справедливо ему поставили памятник! Тот кто не знает истории (тарих) о своей нации, тот беден сознанием и не разумен.
Сложный вопрос, откровенно говоря ни разу не читал про оба указа. Мне кажется такого просто не могло быть. Набеги казаков были, как и набеги казахов на тех же казаков, при этом всегда были разные жестокости, но чтобы прямо царским указом выставлялись цены , глубоко сомневаюсь. Даже в советские времена таких данных не было,хотя тогда клеймили царскую Россию. А Ленин он всегда неоднозначен,наверное поэтому велик,всегда у каждого будет к нему своё отношение
Ранее (20.08.2023 года и 31.05.2018 года), на форуме отдельным грамотеям отмечал, как обычно, процитирую самого себя, пожалуйста отрывки:
Более ста лет тому назад, свергнув царя Николая второго в Российской империи, действительно к власти, в основном пришли голодранцы. Которые строили более 70 лет светлое будущее, с гигантскими целями и программами, к сожалению, так и не построили. В настоящее время, основная масса граждан потомки тех голодранцев. Теперь грамотеи говорят, что во всех бедах виноваты проклятые иностранцы, Запад, Америка и.т.д.
Пять лет тому назад отдельным грамотеям отмечал, что на мой взгляд только дедушка Ленин был грамотным, остальные руководители в основном были выходцы из холопов и холуёв, что они могли путного построить. При этом, помогали проклятые для некоторых американцы и немцы...
Про голословные утверждения я бы тоже остерёгся писать, когда расстреляли всю верхушку Алаш Орды сложно было найти грамотных казахов для управления государством, тот же С.Сейфуллин был больше поэтом и писателем,но не руководителем.
saba: Да и рабство, как таковое отсутствовало, было крепостничество, но касалось оно только крестьян оседлой части России. Поэтому очень сомневаюсь в достоверности приведённых фактов
Крепостное право в России отменили в 1861 году. Крепостное право это одна из легких форм рабства. Крепостные обязаны были сами себя содержать, отдавая часть прибыли барину (владельцу земли). Если русских крепостных раньше продавали, проигрывали в карты, не пойму, почему казахи не могли быть жертвами рабства. На тот момент казаки вооруженные огнестрельным оружием, превосходили степняков вооруженных луками и стрелами...
saba: Про голословные утверждения я бы тоже остерёгся писать, когда расстреляли всю верхушку Алаш Орды сложно было найти грамотных казахов для управления государством, тот же С.Сейфуллин был больше поэтом и писателем,но не руководителем.
Не все баи сбежали. Часть из них всё же осталась и как самые образованные были привлечены Советами на низовые должности, то есть руководили на местах. И именно они пытаясь выслужиться или из вредительства, были ответственны за голодомор в степи. Недавно в интернете где-то видел по этой теме документы.
mks2703: почему казахи не могли быть жертвами рабства.
Возможно всё , но это не могло быть государственной политикой. Сейчас погуглил про состояние Пресногорьковской казачьей линии в 18 веке, написано по свидетельству современников " на 100 вёрст приходилось по 50 казаков и 2 пушки", как то всё равно не верится
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