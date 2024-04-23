Отправлено: - 18:12

saba:

Да и рабство, как таковое отсутствовало, было крепостничество, но касалось оно только крестьян оседлой части России. Поэтому очень сомневаюсь в достоверности приведённых фактов

Цитата:Крепостное право в России отменили в 1861 году. Крепостное право это одна из легких форм рабства. Крепостные обязаны были сами себя содержать, отдавая часть прибыли барину (владельцу земли).Если русских крепостных раньше продавали, проигрывали в карты, не пойму, почему казахи не могли быть жертвами рабства. На тот момент казаки вооруженные огнестрельным оружием, превосходили степняков вооруженных луками и стрелами...