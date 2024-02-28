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"НГ" стала лауреатом республиканского конкурса "Караван доброты". За что наградили и кто еще из костанайцев был отмечен в Астане?
"НГ" стала лауреатом республиканского конкурса "Караван доброты". За что наградили и кто еще из костанайцев был отмечен в Астане?
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