Re: "НГ" стала лауреатом республиканского конкурса...

Отправлено: - 14:38

Хех..

Бывшая работала в ассоциации, тоже на концерты Дариги ездили, за госсчет..

Какие то материалы покупали на зеленом в детские дома итд.

Там тогда работали жены виайпи персон, которых надо было куда то сбагрить из дома на время, от их скукоты.

Ну что ж, тем же и занимаются смотрю, то есть ничем, ну деньги да, огромные там.

Фонд Назарбаева?

Но и ассоциация детище назарбаевское.

Конечно, деньги не пахнут, даже если их украли у народишка.

Будь они даже Пабло Эскобаро или Путина с Гитлером..

Тут я с абайкой несогласен..