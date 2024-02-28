Церемония награждения прошла 23 февраля в зале театра "Астана Балет". Лауреатами в 5 номинациях стали 24 конкурсанта - это люди, которые "вносят свой вклад в решение социальных, общественных проблем и своими добрыми поступками мотивируют других".

Организаторы конкурса - Ассоциация деловых женщин Казахстана и Фонд Нурсултана Назарбаева.

"Наша Газета" не отправляла заявку на конкурс. О нашей акции "Письмо Деду Морозу" организаторам рассказали читатели. И мы с удивлением узнали, что наш проект занял 2-е место в номинации "Қайырымдылық тарихы".

- Выбрать среди тысячи заявок всегда трудно, всех можно наградить, - прокомментировала "НГ" президент Ассоциации деловых женщин Раушан САРСЕМБАЕВА. - Мы смотрели на оригинальность, чтобы не повторялись проекты. Чтобы заявки отвечали критериям номинации. Я считаю, что не красота, а доброта спасет мир. И людей, которые что-то делают по велению сердца, нужно показывать. Они никогда сами не напишут заявку. Их заявки присылают обычно соседи, односельчане или члены нашей ассоциации.

Проект "Письмо Деду Морозу" существует с 2015 года. Все это время координирует акцию журналист Елена Пикельная. Она собирает письма от детей, публикует их, после чего общается с добровольными помощниками, которые ищут подарки. А в роли Деда Мороза выступали уже несколько сотрудников редакции.

Лауреатами "Каравана доброты" стали еще двое костанайцев. Третье место в номинации "Туған жер" занял председатель ОФ «Экологический клуб Neco Костанайской области» Наурызбек БИРМАГАМБЕТОВ за проект "Зеленое село".

- В селе Первомайское Федоровского района я реализовал ряд экологических проектов в рамках разных грантов: поставил теплицу, пробурил скважину, сад восстановил, запустили производство органических удобрений, - рассказал "НГ" Наурызбек. - Мы обучали детей экологическому поведению, шили им экосумки, чтобы они могли отказаться от пакетов. Попытались реализовать концепцию "Зеленое село" - это когда много экологических проектов проводят в одном населенном пункте, тем самым делая его максимально безвредным для экологии. Мы еще хотим там поставить возобнавляемые источники энергии, чтобы, например, обеспечить электричеством школу или другой социальный объект. Поставить небольшую акваферму. Но это все - планы на ближайшие 5 лет.

Второе место в этой же номинации "Туған жер" занял костанайский художник Георгий СОКОВ. Он не смог приехать на награждение, награду передаст доверенное лицо из Ассоциации деловых женщин.

Всем победителям вручили благодарственные письма, медали, изготовленные в Монетном дворе, а также сертификаты на покупку бытовой техники в магазине "Сулпак".

По словам организаторов, участники, чьи заявки не прошли отбор конкурсной комиссии, также получат благодарственные письма. В прошлом году Ассоциация деловых женщин наградила так "НГ" за проект "Нужные деньги".