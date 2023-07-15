Подарки журналистам от чиновников и бизнес-структур накануне Дня работников СМИ, который отмечается 28 июня, - для Казахстана уже традиция. Своеобразная, прямо скажем. В редакции «НГ» своя традиция: все награды, которые можно монетизировать, передаем в фонд проекта «Нужные деньги». В 2023 году аким Костаная Марат Жундубаев решил особо поздравить журналистов, освещающих городские проблемы, в том числе - нашего корреспондента Ольгу Лихограй. Она предложила выставить подарок на аукцион, который и прошел 5 июля в прямом эфире Instagram. Пока неравнодушные участники аукциона соревновались в величине ставок, мы говорили с гостями-экспертами о том, насколько этично журналистам принимать дары.

Часы с молотка

В качестве лота был выставлен подарок акима - японские кварцевые наручные часы Casio (модель LTP-1183Q-7ADF) с гравировкой (на задней крышке «Қостанай қаласының әкімінен» и циферблате - изображение герба Костаная). Стартовая цена - 15 000 тенге.

Ринату Насырову вручают лот благотворительного аукциона - наручные часы Casio

Наибольшую цену - 84 500 тенге - предложил Ринат НАСЫРОВ. Победитель благотворительного аукциона проявил не только настойчивость в торге с остальными участниками, но и активность, приехав в редакцию во время прямого эфира.

«Да это же царь!» - написал в комментариях один из зрителей. И действительно, Ринат оказался одним из героев нашего недавнего репортажа о «Ночи в Доме Дружбы», где он выступил в роли Ивана Васильевича Грозного.

А в обычной жизни Ринат Насыров - заместитель руководителя Костанайской русской общины сибирских казаков при областном филиале АНК. Кроме этого, активно продвигает страйкбол, для этого даже организовали объединение Костанайский страйкбольный клуб «Север».

«НГ» искренне благодарит всех участников онлайн-аукциона за неравнодушие и желание помочь проекту «Нужные деньги».

Награда или взятка?

Но вернемся к теме подарков. Решение моей коллеги передать подарок акима на аукцион, пусть даже и благотворительный, получило неоднозначную оценку читателей под анонсом о проведении благотворительного аукциона.

Одни пользователи считают, что неприлично продавать подарки, другие увидели суть всего действа - помощь проекту «Нужные деньги».

Мы провели опрос среди подписчиков телеграм-канала, стоит ли журналисту принимать подарки? Из 504 принявших участие в опросе 166 считают, что любые формы подарка - это знак внимания и благодарности.

- Если подарил, значит, надо носить. Подарил ведь за работу, это не взятка, это награда, - написала в комментариях Светлана.

183 пользователя отметили важность содержания подарка: условную коробку конфет или торт не так совестно принять, как квартиру, например.

Категоричны были 135 пользователей, они уверены, что подарки становятся причиной лояльности получателя к дарителю.

- Слово «журналист» сначала с подачи Дариги Назарбаевой с Рахатом Алиевым и иных олигархов, а нынче за счет госинформзаказа и его активного использования и высокопоставленного лоббирования распиловщиками превратилось в Казахстане в синоним слова «холуй», - отметил в комментариях пользователь Babai. - Оттого и пошла цвести буйным цветом безответственная неформальщина, вроде инфлюенщины и блогерщины, стали уходить из журналистики вообще или в «телегу» и прочие «тырнеты» те немногие СМИ и журналисты, которые еще пытаются давать честную информацию, чтобы объективно, без вылизывания всякой херни, вроде елбасизма с нуротановщиной, или новомодного «нового Казахстана». А подарки - ни в коем случае. Подарок - это всегда взятка, даже пресловутый «тортик», не говоря уже о квартирах.

Институт репутации

Так стоит ли журналисту принимать подарки? Вопрос мы адресовали гостям прямого эфира: заместителю руководителя областного управления общественного развития Динаре КАРЫМСАКОВОЙ и блогеру Геннадию ИПАТОВУ.

- Сегодня законодательно журналисту не запрещено принимать подарки. Этого регламента нет, - пояснила Динара Иосифовна. - Есть Закон «О СМИ», который регламентирует права и обязанности журналистов, там касательно приема или отказа от подарков запрещающих или разрешающих позиций нет. Единственное - есть ограничение на прием подарков госслужащим.

- А в случае с государственными СМИ? - спросила корреспондент «НГ».

Эксперт ответила, что в Костанайской области нет государственных изданий и телеканалов. Комментировать работу СМИ других регионов она не стала.

Геннадий Ипатов привел в качестве примера международную практику, когда бизнес-субъект создает фонд, где через гранты и финансируется деятельность журналистов.

- Тем самым журналист имеет дополнительную возможность монетизации своего труда, потому что в журналистике огромных денег нет. Получение памятного подарка или гранта от большого бизнеса или организации, которая поддерживает журналистов, - это хорошая помощь и поддержка, - считает Ипатов. - Но здесь нужно понимать, насколько журналист остается верен своим принципам...

Динара Карымсакова поддержала собеседника. Она убеждена, что подарок и его стоимость не может повлиять на профессионализм журналиста. Его критерии определяются законом, регламентирующим деятельность СМИ, в их числе- объективность, полнота подачи информации... При этом не исключила и моральный аспект.

- В межличностных отношениях важна и этическая точка зрения, - продолжила Динара Иосифовна. - Здесь мы должны говорить о гражданской внутренней ответственности каждого человека, это мое личное мнение. Честность и справедливость - это два моих основных принципа, по которым стараюсь следовать в жизни.

По мнению Ипатова, уровень профессионализма журналиста отчасти формирует и его имя: с каким оттенком оно будет транслироваться в обществе зависит прежде всего от носителя.

- В Казахстане только сейчас формируется институт репутации личности. Мы становимся свидетелями историй, когда публичные люди участвуют в финансовых пирамидах. И от этого будет сложно отмыться. Здесь - так же, - привел аналог Геннадий. - Если у человека есть репутация, он профессионал, остается верен себе, подарок на него не повлияет никаким образом.

- А если подарком будет квартира?

- Почему бы не подарить, если человек заслужил, заработал. Как мой отец, например. Он всю жизнь на одном заводе проработал на должности аккумуляторщика. Ему за 15 лет работы подарили дом, но человек заслужил... Если же эта личность с сомнительной репутацией, или он проработал 3-4 года, ему вручили квартиру, тут могут быть вопросы. На каждый случай нужно смотреть по отдельности.

- Это очень индивидуально, - согласилась Карымсакова. - Но в любом случае подарок, поощрение, грамота или часы - это признание его заслуг. Того, что он работает честно, хорошо, качественно.

- А какими должны быть критерии хорошей работы журналиста?

- Хорошо или нехорошо, думаю, оценивает редактор... - ответила Карымсакова.

- Все-таки к награждению журналиста должна представлять редакция?

- По идее, да. У каждой редакции есть своя редакционная политика. Ни государство, ни частный бизнес не имеет право вмешиваться в редакционную политику, деятельность журналиста. Цензура запрещена. Думаю, у каждой редакции есть оценка эффективности деятельности любого работника...

- Таким образом, когда чиновник дарит журналисту подарок...

- Это признание его заслуг... - обозначила Динара Иосифовна. - Мы понимаем, что СМИ - это наш полноправный партнер в выстраивании гражданского общества. Это должно быть так, и это правильно. Вы поднимаете вопросы, которые мы зачастую можем не видеть. Когда это независимый, объективный взгляд, это хорошо. С вашей помощью мы решаем определенные вопросы, начинаем какие-то шаги предпринимать, и это нормально.

О принципах и нормах

Корреспондент «НГ», придерживаясь этических норм международного профессионального сообщества (где четко обозначена позиция: журналист не должен принимать подарки, которые могут повлиять на его независимость), отказалась от награды, реализовав ее в благотворительном аукционе.

Ведущая прямого эфира Сауле Куанбек, победитель аукциона Ринат Насыров и гости Динара Карымсакова и Геннадий Ипатов

Но считаю необходимым акцентировать: Ольга Лихограй не отказалась от подарка акима демонстративно, как почему-то решили некоторые наши читатели. Наоборот, с уважением и благодарностью приняла дар. А вот распорядиться им она, как получатель, имеет право по своему усмотрению. И отдать подарок на благотворительный аукцион - вполне достойное решение.

Не принимать подарки за профессиональную деятельность - один из принципов «НГ», это норма для нашей редакции. При этом мы без суждений и оценок признаем редакционную политику коллег из других местных СМИ, где строят свою траекторию развития по-другому. Принять или не принять подарок - выбор каждого журналиста.

Благодаря решению нашей коллеги в проект «Нужные деньги» поступили 84 500 тенге.

От себя добавлю. Нужно понимать, что журналист - это не учитель и не врач. Журналистика в целом формирует реальность. Чем больше СМИ будут независимы, тем более объективной, а значит, и справедливой будет реальность. Ментальность нашего общества такова, что даже подарок в виде плитки шоколада отчасти меняет интонацию в диалоге между двумя субъектами. Не говоря уже об ощущении долга, признайтесь, его испытывают многие из тех, кто получает подарки.

Для себя сделала вывод: гражданское общество в Казахстане находится в процессе развития к зрелому обществу. Тем интереснее наблюдать, к чему приведет эта кривая (порой она очень извилистая)...

Фото Олега ПАКА