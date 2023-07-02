Традиционная акция ассамблеи народов Казахстана «Ночь в доме дружбы» прошла вечером, 30 июня. В этом году ее фишкой стали любимые фильмы и сериалы. По красной дорожке прошлись Иван Бутько и Валюха, Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер, келинка Сабина и султан Сулейман, Иван Васильевич Бунша вместе с Жоржем Милославским. Самые яркие образы и конкурсы - в репортаже «НГ».

Это шестая по счету акция. В этом году Дом дружбы украсили афиши кинотеатров, на лестницах весели стаканчики из под поп-корна. А в актовом зале для гостей вживую пели саундтреки как из старых, так и из современных фильмов.

В комнате с героями комедии Леонида Гайдая завязывали глаза и угощали блинами с царского стола. А гости угадывали с чем блины. Жаль царь, как оказалось, ненастоящий!

- Я в образе Бунши пытаюсь выжить в интересной обстановке, - рассказал заместитель руководителя костанайской русской общины сибирских казаков Ринат НАСЫРОВ. – Надеюсь, что никто не узнает, что я фальшивый царь. Машину времени не починили, и мы задержимся еще. Костюмы все из Дома дружбы. Мне кажется, я похож на Буншу, потому что я такой же добряк. Мы не только угощаем блинами, мы еще и песни поем.

Конкурсы с кулинарным уклоном можно было найти и в комнате келинки Сабины. Правда здесь еду не ели, а готовили. В частности, раскатывали скалкой тесто. А после соревновались в том, кто мелодичнее споет колыбельную.

- К нам попасть не так просто, нужно пройти фейс-контроль, а для этого собрать пазлы, - объясняет келинка Сабина, которую в Костанае сыграл актер Олжас БЕГАЙДАРОВ. – После наши гости выясняют кто красивее раскатает тесто. Чтобы как у настоящей келинки тесто было тонким и ровным.

- Я впервые на таком мероприятии и, честно говоря, давно лепила, - делится впечатлениями Анна ВАСЕНИНА. – Я угадала всю начинку в блинчиках, еще и тесто раскатала. Как говорится – любишь кататься, люби и саночки возить. А вообще я с супругом проходили мимо, встретили знакомых, они нам и предложили сходить сюда. То есть случайно попали. Но я не жалею об этом.

Самой популярной у детей стала комната по мотивам корейского сериала «Игра в кальмара». Здесь воссоздали задание, в котором вырезали или вылизывали геометрические фигурки. Но вместо сахарных сот использовали печенье.

- Лучше всего получается у маленьких детей, они свои фигурки буквально выгрызали, - рассказывает представитель молодежного движения корейцев Костаная Эльнура ТАСКУМБАЕВА. – Победителей ждали сладкие призы. Проигравших, в отличии от сериала, мы не убиваем. Дети радовались, когда за победу получали блокнотики и могли рисовать в них.

Для поклонников вселенной Джоан Роулинг викторину по магическому миру провели лично Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер. Видимо, чтобы запутать гостей, Гермиона сменила шарф Гриффиндора на Пуффендуй.

- Вопросы нашей викторины в основном по миру магии, у нас вопросы и по книге, и по фильму, - сообщила Гермиона или Анастасия ТОКУН. – Самый сложный вопрос, где нужно высчитать стоимость волшебной шоколадной лягушки. А еще у нас можно сделать фото с распределяющей шляпой. Правда она сегодня устала и не скажет какой у вас факультет.

Викторину по фильму подготовили и в комнате сериала «Сваты». Еще здесь играли на баяне и пели частушки.

- Иван Бутько это же самое родное, - говорит Юрий ШАРУНОВ. – Его образ мне близок по духу. Хоть я и Юра, но в душе Иван. Этот учугурский вайб, эти шутки. Какое может быть лето без строчек из их песни: «Куплю я два билета в лето в день рождения, и в заявленье шлепну подпись и печать…». Многие сейчас спели вместе со мной. Очень люблю этот сериал.

В этом году гостей было меньше, чем в прошлом. Те же, кто пришел, выглядели счастливыми. Искренне играли в домино с Балбесом из «Кавказской пленницы», угадывали актеров с Харли Квин, расшифровывали песни по смайликам с султаном Сулейманом и Хюррем из «Великолепного века». А после фотографировались с Человеком-пауком и Оптимусом Праймом.

Фото Георгия ГОВОРОВА