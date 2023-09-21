Видишь надпись - возьми баллончик! Реклама «синтетики» возмущает старшее поколение и разрушает жизни молодого. Что делать?
Отправлено: 21.09.23 - 14:47
Пользователь «Александр работа» откровенно пишет в Telegram - нужно распространять наркотики, обещая $1000 в неделю. Судя по количеству настенных надписей в Костанае, очень многие горожане согласились на подобные предложения. В результате одни попадают на скамью подсудимых, другие - на больничную койку. Можно ли противостоять повсеместному злу? Читать новость
Сейчас они - подсудимые на процессе по делу о распространении наркотиков в крупном размере. Плачут навзрыд
Ладно чесать то. Никто там не плачет и никого не садят практически. Повыли немного, отпустили. А для того, чтобы на работу не устраивались, найдите всем достойную работу не менее пяти тысяч ойро, как в нормальных развитых странах, а не занимайтесь мировыми понтами по закрашиванию надписей..
Тимур Гафуров: Пока не отпустили. И да - много слез на процессе
Признаю пока свои поспешные выводы. А вот в другом случае, когда я тут вылез на фото в суде тоже по такому же делу, того, кого судили, до последнего не хотели, чтоб он попал за решетку. Только когда он на моцике заявился на очередной допрос в ДВД, обыскали его моцик и нашли более 200 ляпок, только тогда закрыли. Забыл как фамилия то его..
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