Уголовное дело в отношении двух бывших студенток КСТК (Костанайского социально-технического колледжа) Ангелины АНТИПЕНКО и Анастасии САВОСТЬЯНОВОЙ продолжают рассматривать в суде.

На очередном заседании подсудимые заявили, что они против использования своего изображения в СМИ

Они обвиняются в перевозке, хранении и распространении синтетических наркотиков в особо крупном размере.

14 сентября подсудимые дали показания. Но сначала суд допросил Марию ЕРМАКОВУ, на вызове в суд которой настояла адвокат девушек Зауре ЖАКУПОВА. Она заявляла, что именно Ермакова вовлекла студенток в распространение синтетических наркотиков, но свидетель отрицала свою причастность к делу.

Ермакова пояснила, что несколько месяцев проживала на съемной квартире вместе с Антипенко и Савостьяновой. О девушках отзывалась хорошо.

- Мы брали продукты в долг в магазине, поэтому скопилась крупная сумма - около 200 000 тенге, - пояснила свидетель. - Ее погасили моя бабушка и мама Антипенко. После этого бабушка приехала и забрала меня из этой квартиры.

Ермакова сообщила, что при ней подруги никогда не употребляли синтетические наркотики и не распространяли их. Заявила, что она тоже не имела к ним отношения.

- Когда у нас скопился долг за продукты, Ермакова предложила заработать и скинула контакты Телеграм-канала, - дала показания суду Ангелина Антипенко. - Изначально заниматься синтетикой должна была я и Ермакова, но потом она уехала в Рудный, поэтому ко мне подключилась Савостьянова. Копии документов, удостоверяющих личность, куратору скинула я, потому что у других не было документов.

Девушки начали получать задания о том, куда, как и сколько положить закладок. По словам Антипенко, в раскладке первых партий участвовала и Ермакова. Сначала им поступали сообщения о том, где забрать уже готовые свертки, но в январе впервые получили задание о том, где забрать нерасфасованную партию. Кураторы спрятали ее на трассе по направлению к п. Тобол, рядом с опорой электропередач. Тогда девушки начали задумываться о противоправности своих действий, за которые грозит серьезное наказание. Потом поступило задание съездить в Петропавловк, привезти и расфасовать еще более крупную партию, для чего им пришлось купить весы и зип-пакеты.

- Когда окончательно поняли всю серьезность дела, сами хотели сдаться полиции, лишь бы все это закончилось! - расплакалась во время показания Ангелина Антипенко. - Написали куратору, что увольняемся, но начали поступать угрозы. Нам писали что-то типа: "Ждите сюрпризов", "Переживайте за родителей", "Мы сожжем твою квартиру". Нам было страшно, что мы даже родителям ничего не говорили...

Мама Антипенко узнала о произошедшем, только когда дочь задержали и поместили в изолятор временного содержания, Ангелина несколько дней не выходила на связь.

По поводу расставания с Ермаковой подсудимая дала другую версию. Она сообщила, что Мария съехала не потому, что ее забрала бабушка.

- К Марии приходил ее парень, они даже со своей компанией приезжали ко мне на 18-летие, - рассказала Ангелина Антипенко. - Когда меня не было дома, парень Марии Владислав Герасимов разбил стекло на двери, но отказался за него платить. Тогда мой дедушка, в чьей квартире мы и жили, просто выгнал Ермакову...

Антипенко плакала и когда просила не лишать ее свободы, говорила, что полностью признает вину и раскаивается.

- Вы понимали, что занимается запрещенным делом? Вам разве в школе, колледже не рассказывали о наркотиках и что за это грозит? - поинтересовался государственный обвинитель Диас НУРГАЛИЕВ.

Ангелина Антипенко ответила, что жила в поселке и ничего не знала о наркотиках, а угрозы были настолько сильными, что они всерьез боялись за жизнь родителей и свою.

- Когда у нас скопился крупный долг, Ермакова предложила нам работу наркокурьерами, - заявила вторая подсудимая Анастасия Савостьянова. - Насколько нам известно, закладки делал ее парень Владислав Герасимов, его брат Артем и их общий друг Иван. Поначалу Ермакова нам помогала, разложила несколько закладок, за что потом требовала 30 000 тенге. Позже уехала в Рудный и мы толком не общались.

Савостьянова также сообщила, что они с Антипенко давно хотели прийти в полицию и все рассказать, но их запугивали, угрожали, что плохо будет родителям, поэтому они боялись. Также просила не лишать ее свободы, сказала, что давно раскаялась.

- Вы понимаете, что вам нужно было прийти в полицию написать явку с повинной? Тогда бы все было по-другому, - заметил судья Кушербай АКШАЛОВ. - А когда вас уже поймали, да еще с такой крупной партией, это совсем другое. Это две большие разницы.

В суде устроили перекрестный допрос Антипенко, Савостьяновой и Ермаковой. Последняя продолжала отрицать свою вину, несмотря на показания подсудимых.

- Мария, ты же мне лично говорила, что дверь в квартире разбил твою парень, а теперь это отрицаешь! - обратилась к ней мама подсудимой Антипенко. - Получается, ты везде врешь!

- Вы настаиваете на том, что это Ермакова вовлекла вас в распространение синтетических наркотиков? - еще раз уточнила у подсудимых адвокат Зауре Жакупова.

Обе девушки ответили утвердительно.

На следующем судебном заседании планируют допросить очередных свидетелей, потом перейти к прениям сторон.