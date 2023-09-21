В середине сентября в редакцию «НГ» обратились несколько читателей из разных районов Костаная с одной и той же проблемой: возле их домов появляется настенная реклама синтетических наркотиков.

Возле бульвара Молодежи в районе КСК появились надписи с рекламой наркотиков /Фото читателя «НГ»

Тема старая и уже, можно сказать, хроническая - еще в марте 2019 года, когда «синтетика» для костанайцев была еще в новинку, «НГ» объявила челлендж «Чтобы «дурь» превратить в цветы», участники которого закрашивали эти надписи на зданиях. Прошло 4,5 года... Как полиция борется с наглядной агитацией, почему молодые люди становятся «закладчиками» и почему вербовщики на эту криминальную работу остаются безнаказанными? И что могут сделать костанайцы, чтобы избавить город от этого зла?

Тысяча и одна видеокамера

15 сентября сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП совместно со студентами Костанайского социально-технического колледжа провели очередную акцию против рекламы наркотиков и их распространения.

15 сентября в Костанае студенты закрашивали наркотики на стенах дома № 3 в 7 микрорайоне...

… и дома № 23 по ул. Текстильщиков /Фото Андрея СКИБЫ



Студенты, около 20 человек, были в белых кепках, масках и футболках с надписью «Нет наркотикам». С помощью баллончиков с краской они закрашивали надписи с рекламой наркотиков и ссылок на Telegram-каналы с предложениями работы по их распространению, нарисованные цветными мелками на стенах дома № 3 в 7 микрорайоне Костаная, недалеко от СШ № 10.

Старшая оперуполномоченная по ОВД УПН ДП Костанайской области Айгуль ЕРАДИЛОВА рассказала журналистам, что в 2023 году это уже девятая такая акция, за это время закрасили более 300 незаконных надписей.

Айгуль Ерадилова: «В основном такие надписи рисуют на домах в спальных районах» /Фото Андрея СКИБЫ

- Для их закрашивания мы постоянно привлекаем волонтеров, студентов колледжей и вузов. Такие надписи распространены в Костанае повсеместно, не только в условном районе КСК (долгое время он считается самым криминальным в Костанае - «НГ»), но и по всему городу. Например, в таких благополучных микрорайонах, как 5-й, 7-й, 8-й и 9-й, - отметила Ерадилова. - В основном такие надписи рисуют на домах в спальных районах, в таких местах, где не установлены видеокамеры. Они знают, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

В течение года - до октября-ноября 2024-го - сотрудники ДП планируют установить в областном центре 1 000 камер. В тех районах, где в основном, по анализу полиции, делают «закладки»: и в старых - КЖБИ и КСК, и в новых - Аэропорт, Кунай и Юбилейный.

- В прошлом году вы проводили такую же акцию - закрашивали рекламу наркотиков на доме № 1 «А» в 8 микрорайоне. Появились ли там надписи вновь и показала ли акция свою эффективность? - спросил корреспондент «НГ».

- Неделю назад мы делали рейд в 8 микрорайоне и не видели, чтобы на стенах этого дома появились новые надписи. Но конечно же бывают такие случаи, что мы закрашиваем надписи, а через время они появляются вновь, - ответила Айгуль Ерадилова. - Например, на доме, который мы сейчас отрабатываем, уже закрашивали, но рядом появились новые.

В акции, которая прошла в рамках госзаказа управления здравоохранения, также приняло участие ОО «Юные лидеры Костаная», которое и предоставили студентам футболки, маски и кепки.

- Синтетические наркотики имеют серьезный побочный эффект и приводят к необратимым процессам, так как они не метаболизируются в организме - не выводятся. И даже после их разового употребления человек может уже никогда не восстановить психику, - поясняет председатель ОО «Юные лидеры Костаная», психолог областного центра психического здоровья Гульсум БИСИМБАЕВА. - Сейчас в нашем центре на лечении находятся несколько десятков психически больных, которые ранее употребляли наркотики. В основном это молодые люди. Поэтому наша задача - призывать общество к ведению трезвого образа жизни, чтобы ни при каких обстоятельствах никогда не употребляли наркотики.

Полиция и волонтеры завершили работу в 7 микрорайоне, после чего на автобусе отправились в район КСК.

Здесь надписи были возле бульвара Молодежи, причем повсеместно: на стенах дома № 23 по ул. Текстильщиков, на теплотрассе, даже на стекле автобусной остановки. Волонтерам пришлось применить растворитель.

Кстати. об этих надписях полиция узнала из публикации на странице «НГ» в Telegram. А нам о них сообщили подписчики.

«Без лишних телодвижений»

13 сентября на страницу автора этой статьи «ВКонтакте» пришло сообщение от незнакомки - некой Аллы Тумановой. Всего одна фраза: «Необходимо обусловить». После моего ответа она скинула ссылку на Telegram-канал и написала: «Работа в твоем городе без лишних телодвижений. Без шуток, но это крутая возможность». Писала Туманова явно с фейкового аккаунта. Я подал жалобу на распространение спама, через несколько дней служба поддержки соцсети заблокировала ее страницу из-за подозрительной активности.

Такие сообщения в последние годы приходят мне довольно часто. Многие знают, что это ссылки на Telegram-каналы с рекламой наркотиков или работой по их распространению. В народе такая работа называется «делать закладки», то есть прятать в указанных местах пакет с наркотиками.

Я перешел по ссылке на Telegram-канал, которую дала Туманова. Контакт подписан двумя словами «Александр работа». Спросил, о какой работе идет речь. Александр ответил откровенно: это работа курьером наркотических веществ, нужно забирать посылки и разносить заказчикам. Пообещал платить $1000, выплата - два раза в неделю. Далее в диалоге выяснилось, что платят меньше - 250-300 рублей за 25-30 кладов, то есть около 30 000 тенге в неделю.

Судя по тому, что Александр указал валюту в рублях, можно сделать вывод, что он пишет из России, но это лишь догадки. Он сразу пояснил, что все переводы будут приходить только на биткоин-кошелек. Так проводят все денежные операции в нелегальном сегменте Интернета - даркнете, где можно купить наркотики и оружие. Используют биткоин, потому что полиции очень сложно отследить такие переводы.

«Прежде всего это работа, где вам будут хорошо платить, обучать и рассказывать, так что не переживайте, - убеждал «работодатель». - В ваших интересах устроиться и заработать, в наших - обучить, дать работу и заплатить за нее. Также нам важно выполнение работы от человека, так как нам идут продажи и репутация».

Александр убеждал, что эта работа очень выгодная - даже думать нечего /Скриншот из переписки в Telegram

Я ответил: «Мне нужно подумать». И завершил диалог. Но, судя по количеству настенных надписей в Костанае, очень многие горожане приняли в этой ситуации противоположное решение. В результате одни попадают на скамью подсудимых, другие - на больничную койку.

Я обратился в полицию. Предоставил скриншоты переписки и попросил прокомментировать, что делать людям, если им предлагают такую работу, а также если они увидели рекламу наркотиков на стенах.

- Если вы бы продолжили диалог, то обычно после они предлагают записать видео, на котором нужно прочитать определенный текст и показать свое удостоверение личности, - поясняет старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Манат СУЕНТАЕВ. - Нам сообщали и о случаях, когда людей заставляли раздеваться и записывать такое видео без одежды, нужно озвучивать обычно какой-то провокационный текст. Обычно после этого вам дают первое задание - нужно взять закладку весом 10 граммов и распространить по одному грамму. Но вместо наркотиков вам могут подложить, например, соду. После выполнения этого задания вас могут перепроверить другие закладчики - положили ли вы правильно наркотики или вы оставили их себе.

Суентаев отмечает, что найти таких «работодателей» в Telegram-каналах очень сложно - мессенджер не показывает конечный адрес пользователя, поэтому программы не могут отследить, откуда поступило сообщение.

- Но мы с каждым годом совершенствуем наши программы, - говорит старший оперуполномоченный. - И я надеюсь, что скоро мы выйдем на тот уровень, когда сможем вычислять все IP-адреса преступников, вплоть до главного администратора интернет-магазина по продаже наркотиков, и впоследствии его задержать.

Он добавил: если костанайцы увидели на стенах зданий надписи с рекламой наркотиков или ссылки на Telegram-каналы по их распространению, они могут закрасить их самостоятельно - полиция не накажет. Наоборот, вы поможете, потому что надписей очень много и своими силами справиться трудно. Хоть сотрудники и стараются еженедельно отрабатывать каждый микрорайон, через время надписи появляются вновь.

«Делать мне нечего!»

Еще один читатель «НГ» сообщил, что в окрестностях домов №№ 3 и 5 по ул. Арыстанбекова в Костанае на зданиях нарисовали рекламу сайтов, на которых продают наркотические вещества. И возмущенно заявил: возле дома № 3 находится коттедж с видеокамерами, а участковый поиском рисовальщиков заниматься не хочет.

По словам автора фото, на надписи возле дома № 3 по ул. Арыстанбекова полиция не реагирует /Фото читателя «НГ»

Еще одна претензия: полиция и волонтеры каждый год закрашивают надписи в одних и тех же местах, чтобы показать обществу и СМИ, что борьба с наркопреступностью идет, а делать это в других района города они не намерены.

- Им главное показать, что где-то они отличились. А тут участкового никто даже в глаза не видел! - пишет негодующий читатель. - А у нас эти все надписи находятся под носом у полицейской академии! И на самой академии тоже надписи! Но полиции нет на это время, они не обращают внимания на улицу, названную в честь генерала КГБ или КНБ.

Автор письма отмечает - раньше, при других участковых, таких надписей в этом районе не было:

- Потому что они делали обход своей территории и знали жильцов, а этот сидит у себя в кабинете, его никто в лицо не видел! Он не проводит обход, и это говорит о безалаберности данного сотрудника. Плевать он хотел на тех, кто проживает на его территории! Ему главное - получить зарплату!

Мы спросили у читателя, предпринимал ли он сам какие-либо меры, чтобы убрать надписи со стен.

- Делать мне нечего - светить себя где-то! - получили категоричный ответ. - Пусть участковый стоит и объясняет, как так произошло и почему он бездействует.

Народная инициатива

Однако многие костанайцы по своей инициативе брали баллончик с краской и выходили бороться с «дурными» надписями. 7 марта 2019 года «НГ» запустила акцию «Чтобы «дурь» превратить в цветы». Тогда графиттист Данил закрашивал рекламу наркосайтов разными рисунками: бабочками, цветами, улыбающимися бананами и клубниками.

Превращать «дурь» в цветы «НГ» начала 7 марта 2019 года /Фото из архива «НГ»

В итоге акция стала массовой: сначала к ней присоединились сотрудники полиции, которые дали свое разрешение на закрашивание рекламных надписей на стенах, потом акцию поддержали акимат города, председатели ПКСК, общественные организации и просто горожане.

Корреспондент «НГ» Ольга Лихограй закрашивает рекламу наркотиков на доме № 18 по ул. Майлина /Фото из архива «НГ»

Акция вышла за пределы Костаная - инициативу поддержали рудничане, а затем и за пределы области - в ней приняли участие жители Уральска. В обоих городах помогли распространить благую идею в массы журналисты.

В Уральске две участницы челленджа «НГ» нарисовали Маленького принца /Фото из архива «НГ»

Потом костанайцы присылали в редакцию фото со своими работами по закрашиванию рекламы наркотиков. Но со временем все реже и реже - что вполне логично. Любую полезную народную инициативу власть должна не только одобрять, но и всячески поддерживать. Только тогда она станет привычкой.

К тому же хулиганов и наркопреступников негодование народа не останавливало - надписи продолжали наносить поверх закрашенных.

Цена вопроса

На сайте Ozon.kz баллончик с краской можно купить по весьма доступной цене - от 1 500 до 5 000 тенге. Такие же баллончики продаются и в хозяйственных магазинах Костаная по похожей цене. На сайте Wildberries цены указаны в рублях - от 200 до 2 000 (упаковка из шести баллонов стоит 1 350 рублей), то есть от 1000 тенге за баллончик.

Баллончик с краской можно заказать по цене от 200 до 2 000 рублей /Скриншот с сайта Wildberries

Так что принять участие в борьбе с наркобизнесом, не обращаясь в полицию или акимат, может каждый, кого возмущает настенная реклама. Вот только людям легче обвинять в бездействии кого-то, но не себя.

Конечно, полностью искоренить «дурь» не получится, но внести свою лепту в общее дело - запросто. Вышел на улицу - закрась надпись! Появилась снова - еще раз закрась! Такая же полезная привычка, как чистить зубы по утрам. Но уже не для себя, а для всего города.

И как минимум не встать по другую сторону баррикады, как это сделали две 19-летние девушки из Костаная - бывшие студентки КСТК. Они зашли в Telegram-канал, где предлагали «хороший заработок». И стали распространять «синтетику». Сейчас они - подсудимые на процессе по делу о распространении наркотиков в крупном размере. Плачут навзрыд. Говорят, что хотели выйти из этого «бизнеса», но испугались угроз. Думали ли они о том, что каждая их «закладка» может сломать жизнь кому-то из сверстников? Неизвестно.