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Это не первые попавшиеся - МВД о подозреваемых в убийстве Дениса Тена

24 июля 2018, 13:33 |  Государство

В МВД прокомментировали ход расследования убийства Дениса Тена, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©REUTERS

На брифинге для журналистов выступил заместитель министра внутренних дел Рашид Жакупов.

"Мы понимаем, я честно скажу, мы читаем комментарии в соцсетях и СМИ. Хочу сразу сказать, те сведения, которые распространяются, что полиция схватила первых попавшихся. Это не соответствует действительности. Установлены действительные лица, которые совершили данное преступление. Мы располагаем неопровержимыми доказательствами причастности к данному преступлению", - сказал Рашид Жакупов.

"Понимаю, что выводы о виновности лица - это прерогатива суда и мера наказания. Я думаю, мы представим суду достаточно убедительные доказательства того, что именно истинные виновные лица в совершении данного преступления установлены", - добавил заместитель министра внутренних дел.

Заместитель министра внутренних рассказал, почему один из подозреваемых в убийстве Дениса Тена был под подпиской о невыезде.

Ранее газета "Время" сообщила, что один из подозреваемых в убийстве Дениса Тена якобы дожидался суда за кражу зеркал в Астане.

"О совершении Кудайбергеновым кражи в Астане. Действительно, в дежурные сутки патрульно-постовым нарядом был задержан после совершения кражи зеркал в Астане. В отношении него было начато досудебное расследование в соответствии с законом по ускоренной процедуре, которое предусматривает расследование в течение 15 дней. При ускоренном досудебном расследовании мы меру пресечения не избираем. Поэтому ограничение того или иного гражданина, а возлагает на него явиться в органы следствия или суд", - сказал Рашид Жакупов на брифинге в МВД.

Позже Жакупов подчеркнул, что Кудайбергенов не был под подпиской о невыезде. На него было наложено обязательство о явке в суд.

Также Рашид Жакупов заявил, что подозреваемые в убийстве Дениса Тена до преступления находились на свободе на законных основаниях.

"Насколько их (подозреваемых в убийстве Дениса Тена - прим. автора) нахождение на свободе после неоднократного совершения преступлений является законным? С точки зрения закона, действующего в Республике Казахстан, и в соответствии с установленными у нас процедурами медиации и примирения с потерпевшим привлечение по тем статьям Уголовного кодекса, за неоднократные кражи средней тяжести, позволяло применить и суду, и на предварительном следствии процедуру примирения", - заявил он.

При этом Рашид Жакупов отметил, что органы досудебного расследования не вправе опротестовать это решение, так как прекращать дела по требованию сторон - их обязанность.

Кроме того, он не исключил возможность изменений в законодательстве.

"Можно, наверное, говорить, что есть вопрос, который требует более детального изучения, и в случае необходимости внесения изменений в законодательство. Но то, что сегодня гуманизация в Казахстане действует в этом плане, - факт, поэтому, наверное, оно сегодня где-то шокирует общественность, но с точки зрения действующего законодательства все решения, которые в отношении них применялись, они применялись строго в соответствии с законом", - заключил он.

Денис Тен скончался 19 июля от полученных ножевых ранений. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько часов.

Двоих подозреваемых задержали. Один из них, Нуралы Киясов, признался в ходе проведения очной ставки, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тену.

Нуралы Киясов

Второй подозреваемый, Арман Кудайбергенов, в ходе проверки показаний показал место, где было спрятано орудие убийства - нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела.

Арман Кудайбергенов

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