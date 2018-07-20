Денис Тен скончался
Tengrinews.kz
Денис Тен скончался от ножевых ранений, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как известно, на фигуриста Дениса Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления.
Инцидент произошел сегодня, 19.07.2018, около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.
"Тен Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Тен Д.Ю. было нанесено ножевое ранение. По данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы", - сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.
По данным пресс-службы Управления здравоохранения Алматы, 19 июля 2018 года в 14.56 на пульт Станций скорой помощи поступил вызов о ножевом ранении, на место вызова в экстренном виде выехала бригада скорой медицинской помощи.
"Пациент Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу, предварительный диагноз при поступлении "Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов? Наружное кровотечение", - сообщили в Горздраве.
С момента поступления состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое, в экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия, на фоне реанимационных мероприятий пациент взят на оперативное лечение с привлечением всех ведущих необходимых специалистов.
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Антифлуд для адекватныхъ.
Vital: Интереснно. Где наши бакчан, дюша метелкин, 0.7, бывалый, вчк, моше и многие другие. Странно чет ... ага. и серого нет
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале: Ничесе мнение со смачным тьфу в души мульонов болельщиков. Это не что иное как критика. имею священное право )) :lol:
Моя Деревенька и её окрестности.
А вон слева и ориентир, красный полумесяц, значит я где то в рацоне нового кладбища.. Значит на разворот.. a.radikal.ru Где то еще нужно пивка купить что ли.. Луна распллагает..
«Свалки Костаная». Стало еще хуже, чем было
переплывите тобол и там найдете множество свалок строительного мусора. мучуринские строятся...
Моя Деревенька и её окрестности.
Буквально пару минут и трасса родимая вот она.. d.radikal.ru