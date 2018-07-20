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Денис Тен скончался

Tengrinews.kz

19 июля 2018, 18:23 |  Криминал

Денис Тен скончался от ножевых ранений, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как известно, на фигуриста Дениса Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления.

Инцидент произошел сегодня, 19.07.2018, около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.

"Тен Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Тен Д.Ю. было нанесено ножевое ранение. По данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы", - сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.

По данным пресс-службы Управления здравоохранения Алматы, 19 июля 2018 года в 14.56 на пульт Станций скорой помощи поступил вызов о ножевом ранении, на место вызова в экстренном виде выехала бригада скорой медицинской помощи.

"Пациент Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу, предварительный диагноз при поступлении "Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов? Наружное кровотечение", - сообщили в Горздраве.

С момента поступления состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое, в экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия, на фоне реанимационных мероприятий пациент взят на оперативное лечение с привлечением всех ведущих необходимых специалистов.
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Денис Тен скончался
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10779
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.07.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Земля пухом. Очень жаль - молодой, талантливый. Кто же знал, что из-за такого пустяка могут ножом...
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§ yudjin
Денис Тен скончался
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5437
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.07.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль, короткая, но яркая жизнь оборвалась.
Мумбай какой-то... средь бела дня убивают... вот он реальный уровень жизни, а не тот, что в соседней новости:
"В целом благосостояние населения хорошее. Мы приняли индустриальную, инфраструктурную и социальные программы.
-заявил глава государства."
Вы бы с коррупцией и преступностью боролись, а не грезили...
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§ arman_kst
Re: Денис Тен скончался
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень жаль
R.I.P. 🇰🇿
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§ pro100tak
Re: Денис Тен скончался
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 90
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 19.07.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 лет всего лишь. Жизнь только начиналась. К такому возрасту многого уже успел добиться. Как будто спешил, как будто знал, что могут встретиться такие уроды. Был же у него в жизни практически только спорт - тренировки, сборы, соревнования. Для МВД вопрос чести найти этих гопников. Родственникам, близким, друзьям соболезнования. Скорбим вместе с вами.
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§ АбраКадабра
Re: Денис Тен скончался
АбраКадабра


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Земля ему пухом! Очень жаль!
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