Фигурист Денис Тен ранен ножом: врачи борются за его жизнь
На фигуриста Дениса Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Об этом сообщили в ДВД Алматы, передает Tengrinews.kz.
Инцидент произошел сегодня, 19.07.2018, около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.
"Тен Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Тен Д.Ю. было нанесено ножевое ранение. По данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы", - сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.
Сейчас врачи борются за жизнь казахстанского фигуриста Дениса Тена.
Сообщается, что Денис Тен сейчас находится в Центральной городской клинической больнице в Алматы.
"Он в реанимации, в тяжелом состоянии, его оперируют. Он потерял три литра крови", - сообщили в пресс-службе МЗ РК.
По данным пресс-службы Управления здравоохранения Алматы, 19 июля 2018 года в 14.56 на пульт Станций скорой помощи поступил вызов о ножевом ранении, на место вызова в экстренном виде выехала бригада скорой медицинской помощи.
"Пациент Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу, предварительный диагноз при поступлении "Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов. Наружное кровотечение", - сообщили в Горздраве.
С момента поступления состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое, в экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия, на фоне реанимационных мероприятий пациент взят на оперативное лечение с привлечением всех ведущих необходимых специалистов.
Денис Тен - заслуженный мастер спорта РК, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года. Становился серебряным медалистом чемпионата мира по фигурному катанию в 2013 году, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана. 13 июня Денису Тену исполнилось 25 лет.
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Vital: Интереснно. Где наши бакчан, дюша метелкин, 0.7, бывалый, вчк, моше и многие другие. Странно чет ... ага. и серого нет
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Обликоморале: Ничесе мнение со смачным тьфу в души мульонов болельщиков. Это не что иное как критика. имею священное право )) :lol:
Моя Деревенька и её окрестности.
А вон слева и ориентир, красный полумесяц, значит я где то в рацоне нового кладбища.. Значит на разворот.. a.radikal.ru Где то еще нужно пивка купить что ли.. Луна распллагает..
«Свалки Костаная». Стало еще хуже, чем было
переплывите тобол и там найдете множество свалок строительного мусора. мучуринские строятся...
Моя Деревенька и её окрестности.
Буквально пару минут и трасса родимая вот она.. d.radikal.ru