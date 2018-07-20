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Фигурист Денис Тен ранен ножом: врачи борются за его жизнь

19 июля 2018, 17:09 |  Происшествия

На фигуриста Дениса Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Об этом сообщили в ДВД Алматы, передает Tengrinews.kz.

Инцидент произошел сегодня, 19.07.2018, около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.

"Тен Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Тен Д.Ю. было нанесено ножевое ранение. По данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы", - сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.

Сейчас врачи борются за жизнь казахстанского фигуриста Дениса Тена.

Сообщается, что Денис Тен сейчас находится в Центральной городской клинической больнице в Алматы.

"Он в реанимации, в тяжелом состоянии, его оперируют. Он потерял три литра крови", - сообщили в пресс-службе МЗ РК.

По данным пресс-службы Управления здравоохранения Алматы, 19 июля 2018 года в 14.56 на пульт Станций скорой помощи поступил вызов о ножевом ранении, на место вызова в экстренном виде выехала бригада скорой медицинской помощи.

"Пациент Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу, предварительный диагноз при поступлении "Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов. Наружное кровотечение", - сообщили в Горздраве.

С момента поступления состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое, в экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия, на фоне реанимационных мероприятий пациент взят на оперативное лечение с привлечением всех ведущих необходимых специалистов.

Денис Тен - заслуженный мастер спорта РК, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года. Становился серебряным медалистом чемпионата мира по фигурному катанию в 2013 году, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана. 13 июня Денису Тену исполнилось 25 лет.
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§ amduscias
Re: Фигурист Денис Тен ранен ножом: врачи борются за его жизнь
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6270
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 19.07.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только что передали, что Денис Тен скончался. Это ужасно. Из-за каких-то гопников не стало такого спортсмена.
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§ arman_kst
Re: Фигурист Денис Тен ранен ножом: врачи борются за его жизнь
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем полез? Это же вещь, полиция бы нашла их по гррячим следам
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