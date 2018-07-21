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lelik1375
В полиции проверяют информацию о том, что предполагаемый убийца Дениса Тена должен был предстать перед судом в этот день
Не готово к гуманизации общество наше. Не может государство вернуть высшую меру наказания в силу взятых обще-мировых обязательств... Подрезал бы этот не столь известного человека - все бы было...
21.07.18 19:23
drakon
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: флуд свой сделал, вот и флуди там.. И фотки - выставляй,нормальные... :lol:
21.07.18 19:21
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Марик. Давай нормальные фотки скидывай. Пивас, шашлык .А блинчики в топку. d.radikal.ru Вот такие.
21.07.18 19:05
Rexyn
Еще один монументальный арт появился в Костанае
Материал обновлен - добавлено видео (таймлапс)
21.07.18 19:01
Vital
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
В СССР было так: родился и тебя бесплатно в больнице обслужили накормили и отправили в садик. Потом школа. Универ и все бесплатно. Ну и идешь долги родине отдавать на два года. А седня как? Пока...
21.07.18 18:54
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В полиции проверяют информацию о том, что предполагаемый убийца Дениса Тена должен был предстать перед судом в этот день

Sputnik

21 июля 2018, 18:50 |  Криминал

В департаменте внутренних дел Астаны прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что в день убийства фигуриста Дениса Тена подозреваемый должен был предстать перед судом в столице по делу о краже автомобильных зеркал.

Арман Кудайбергенов, подозреваемый в убийстве Дениса Тена /Фото МВД РК

"Мы работаем с этой информацией", — прокомментировали корреспонденту Sputnik в столичном ДВД.

В день похорон бронзового призера олимпиады в Сочи, 21 июля, сенсационная информация появилась в издании "Время".

В редакцию обратился житель Астаны, который узнал одного из нападавших на Дениса, — Армана Кудайбергенова. По словам мужчины, 11 июля Кудайбергенов снял зеркала с его машины в Астане и был пойман с поличным и доставлен в отдел внутренних дел Алматинского района. Слушания должны были состояться в Алматинском районном суде столицы. Как оказалось, воришка был выпущен из-под стражи под подписку о невыезде, однако уехал в Алматы, где продолжил промышлять автограбежами.

Согласно ранее предоставленной полицией информации, Арман Кудайбергенов был судим. В августе 2013 года в возрасте 17 лет он был признан виновным в грабеже, получил наказание в виде ограничения свободы и был освобожден в зале суда.

В декабре 2013 года Кудайбергенов совершил разбойное нападение на прохожего, избив его и отобрав мобильный телефон.

Информация о том, что Арман Кудайбергенов находился под следствием в Астане на момент убийства, правоохранительными органами официально не предоставлялась.
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* lelik1375
Re: В полиции проверяют информацию о том, что предполагаемый...
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 21.07.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не готово к гуманизации общество наше. Не может государство вернуть высшую меру наказания в силу взятых обще-мировых обязательств... Подрезал бы этот не столь известного человека - все бы было тихо-мирно. Зато теперь хвастаться будет - чемпиона порешил... Печально совсем...
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