В полиции проверяют информацию о том, что предполагаемый убийца Дениса Тена должен был предстать перед судом в этот день
Sputnik
В департаменте внутренних дел Астаны прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что в день убийства фигуриста Дениса Тена подозреваемый должен был предстать перед судом в столице по делу о краже автомобильных зеркал.
Арман Кудайбергенов, подозреваемый в убийстве Дениса Тена /Фото МВД РК
"Мы работаем с этой информацией", — прокомментировали корреспонденту Sputnik в столичном ДВД.
В день похорон бронзового призера олимпиады в Сочи, 21 июля, сенсационная информация появилась в издании "Время".
В редакцию обратился житель Астаны, который узнал одного из нападавших на Дениса, — Армана Кудайбергенова. По словам мужчины, 11 июля Кудайбергенов снял зеркала с его машины в Астане и был пойман с поличным и доставлен в отдел внутренних дел Алматинского района. Слушания должны были состояться в Алматинском районном суде столицы. Как оказалось, воришка был выпущен из-под стражи под подписку о невыезде, однако уехал в Алматы, где продолжил промышлять автограбежами.
Согласно ранее предоставленной полицией информации, Арман Кудайбергенов был судим. В августе 2013 года в возрасте 17 лет он был признан виновным в грабеже, получил наказание в виде ограничения свободы и был освобожден в зале суда.
В декабре 2013 года Кудайбергенов совершил разбойное нападение на прохожего, избив его и отобрав мобильный телефон.
Информация о том, что Арман Кудайбергенов находился под следствием в Астане на момент убийства, правоохранительными органами официально не предоставлялась.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 3
Всего: 230
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
В полиции проверяют информацию о том, что предполагаемый убийца Дениса Тена должен был предстать перед судом в этот день
Не готово к гуманизации общество наше. Не может государство вернуть высшую меру наказания в силу взятых обще-мировых обязательств... Подрезал бы этот не столь известного человека - все бы было...
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: флуд свой сделал, вот и флуди там.. И фотки - выставляй,нормальные... :lol:
Флуд и оффтопик (часть 3)
Марик. Давай нормальные фотки скидывай. Пивас, шашлык .А блинчики в топку. d.radikal.ru Вот такие.
Еще один монументальный арт появился в Костанае
Материал обновлен - добавлено видео (таймлапс)
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
В СССР было так: родился и тебя бесплатно в больнице обслужили накормили и отправили в садик. Потом школа. Универ и все бесплатно. Ну и идешь долги родине отдавать на два года. А седня как? Пока...