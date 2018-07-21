В полиции проверяют информацию о том, что предполагаемый убийца Дениса Тена должен был предстать перед судом в этот день

В департаменте внутренних дел Астаны прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что в день убийства фигуриста Дениса Тена подозреваемый должен был предстать перед судом в столице по делу о краже автомобильных зеркал.

Арман Кудайбергенов, подозреваемый в убийстве Дениса Тена /Фото МВД РК

"Мы работаем с этой информацией", — прокомментировали корреспонденту Sputnik в столичном ДВД.

В день похорон бронзового призера олимпиады в Сочи, 21 июля, сенсационная информация появилась в издании "Время".

В редакцию обратился житель Астаны, который узнал одного из нападавших на Дениса, — Армана Кудайбергенова. По словам мужчины, 11 июля Кудайбергенов снял зеркала с его машины в Астане и был пойман с поличным и доставлен в отдел внутренних дел Алматинского района. Слушания должны были состояться в Алматинском районном суде столицы. Как оказалось, воришка был выпущен из-под стражи под подписку о невыезде, однако уехал в Алматы, где продолжил промышлять автограбежами.

Согласно ранее предоставленной полицией информации, Арман Кудайбергенов был судим. В августе 2013 года в возрасте 17 лет он был признан виновным в грабеже, получил наказание в виде ограничения свободы и был освобожден в зале суда.

В декабре 2013 года Кудайбергенов совершил разбойное нападение на прохожего, избив его и отобрав мобильный телефон.

Информация о том, что Арман Кудайбергенов находился под следствием в Астане на момент убийства, правоохранительными органами официально не предоставлялась.