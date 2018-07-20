Акция памяти Дениса Тена прошла в Костанае

Казахстанский фигурист Денис Тен погиб от ножевых ранений 19 июня. Сегодня, 20 июля, в Костанае, на набережной “Шагала”, прошла акция памяти. Люди разного возраста несли с собой белые воздушные шары и отпускали их в небо.

- Я об этом узнала вчера, - рассказала "НГ" одна из участниц акции Мариям ЖАНКЕБАЕВА. - Раньше смотрела олимпийские игры в Сочи и была рада, когда он занял призовое место. Смотрела несколько его интервью о казахстанском спорте. Он, как фигурист, как спортсмен, мне был очень приятен, и мне очень жалко, что так случилось. Так человек может погибнуть из-за каких то зеркал автомобильных...

Мариям не скрывала слез.

Многие приходили семьями. Одновременно у народного мемориала присутствовали десятки людей, всего же посетили акцию сотни.

- Мы решили сегодня для костанайцев провести акцию памяти Дениса Тена, - рассказала в интервью “НГ” заместитель председателя Корейского этнокультурного центра Костанайской области Ульяна КИМ. - Фигурист, спортсмен - он прославлял наш Казахстан. У него очень много заслуг, его знают на мировой арене. Так как он всегда отстаивал честь страны, мы должны были почтить его память. Это был очень хороший человек, был большим примером для молодежи, для детей.

Денису Тену было всего 25 лет.