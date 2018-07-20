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Маленькая страна большого акима
Трэвэл: с чего вы решили, что он что-то должен? Ну как бы и скромнее можно быть, не президент же! :-x d.radikal.ru Ну да могут себе позволить ;-) Алло! Это полиция?! - Да. - Мои соседи...
20.07.18 17:49
Борьба с тупизмом
Маленькая страна большого акима
Если честно, то акима уже два года полоскают, и вдоль и поперек. Придет другой та же песня будет. Делай - не делай, все одно. Благодарности ждать не приходится.
20.07.18 17:20
zhumanova01
Маленькая страна большого акима
Зачем? Это же бред какой-то. Я понимаю если бы он там жил один. Вам реально нечем себя занять? Займитесь лучше собой
20.07.18 17:14
pro100tak
Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена
Ну ладно. Попробую так. Спешл фо 211. На любой ветке первый коммент обычно же твой. А здесьwww.ng.kz или здесьwww.ng.kz тебя не видно. Почему так? Что за избирательность? Ты же типа сторонник...
20.07.18 17:12
zhumanova01
Маленькая страна большого акима
не делают дороги - плохо! Делают тоже плохо! Ну вам не угодишь прям. Ну какая разница где, главное делают же. Я верю в то что в скором времени в Костанае все дороги будут в хорошем состоянии. А то...
20.07.18 17:11
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Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена

20 июля 2018, 09:11 |  Криминал

МВД сообщает, что лица, причастные к преступлению, установлены, пока задержан один из них, передает Informburo.kz.

Фото ©REUTERS

Задержан подозреваемый по убийству Дениса Тена, сообщила пресс-служба МВД РК.

"По факту убийства Дениса Тена в результате проведённых следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены. Один подозреваемый задержан и водворён в ИВС. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию. Другая информация в интересах следствия не распространяется", – говорится в сообщении.

Позже прокурор Алматы Берик Жуйриктаев назвал имя задержанного по подозрению в убийстве Дениса Тена, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным ведомства, он признался в убийстве. Его зовут Киясов Нуралы Даулетбекович.

"Задержан Киясов Нуралы Даулетбекович 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания. Он водворен в изолятор временного содержания", - сообщил прокурор.

Денис Тен скончался 19 июля 2018 года в результате ножевого ранения, которое ему нанесли злоумышленники, пытавшиеся похитить зеркала с его машины. Больше двух часов его пытались спасти лучшие врачи Казахстана, но спасти его не удалось. Денис потерял слишком много крови и поступил в больницу в состоянии клинической смерти.

Смерть прославленного спортсмена с глубоким прискорбием восприняли в Казахстане и мире. Свои соболезнования выразили многие спортивные, общественные и политические деятели.

Главный тренер по фигурному катанию Казахстана Куралай Узурова сообщила, что гражданская панихида по Денису Тену пройдёт 21 июля с 9.00 до 10.30 во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы, и с 10.30 на кладбище в посёлке Дружба. Поминальный обед состоится в 13.00.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5867
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.07.18 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Присоединяюсь...
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§ pro100tak
Re: Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 99
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 20.07.18 - 11:24
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Re: Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3075
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 11:38
Комментарий удален модератором.
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§ pro100tak
Re: Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 99
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 20.07.18 - 16:34
Комментарий удален модератором.
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§ pro100tak
Re: Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 99
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 20.07.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ладно. Попробую так.
Спешл фо 211. На любой ветке первый коммент обычно же твой. А здесь http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=772519&topic_id=35025&forumid=1#772519
или здесь
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31720
тебя не видно. Почему так? Что за избирательность? Ты же типа сторонник дискуссий.
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