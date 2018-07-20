МВД сообщает, что лица, причастные к преступлению, установлены, пока задержан один из них, передает Informburo.kz.

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Задержан подозреваемый по убийству Дениса Тена, сообщила пресс-служба МВД РК.

"По факту убийства Дениса Тена в результате проведённых следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены. Один подозреваемый задержан и водворён в ИВС. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию. Другая информация в интересах следствия не распространяется", – говорится в сообщении.

Позже прокурор Алматы Берик Жуйриктаев назвал имя задержанного по подозрению в убийстве Дениса Тена, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным ведомства, он признался в убийстве. Его зовут Киясов Нуралы Даулетбекович.

"Задержан Киясов Нуралы Даулетбекович 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания. Он водворен в изолятор временного содержания", - сообщил прокурор.

Денис Тен скончался 19 июля 2018 года в результате ножевого ранения, которое ему нанесли злоумышленники, пытавшиеся похитить зеркала с его машины. Больше двух часов его пытались спасти лучшие врачи Казахстана, но спасти его не удалось. Денис потерял слишком много крови и поступил в больницу в состоянии клинической смерти.

Смерть прославленного спортсмена с глубоким прискорбием восприняли в Казахстане и мире. Свои соболезнования выразили многие спортивные, общественные и политические деятели.

Главный тренер по фигурному катанию Казахстана Куралай Узурова сообщила, что гражданская панихида по Денису Тену пройдёт 21 июля с 9.00 до 10.30 во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы, и с 10.30 на кладбище в посёлке Дружба. Поминальный обед состоится в 13.00.