Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена
МВД сообщает, что лица, причастные к преступлению, установлены, пока задержан один из них, передает Informburo.kz.
Фото ©REUTERS
Задержан подозреваемый по убийству Дениса Тена, сообщила пресс-служба МВД РК.
"По факту убийства Дениса Тена в результате проведённых следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены. Один подозреваемый задержан и водворён в ИВС. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию. Другая информация в интересах следствия не распространяется", – говорится в сообщении.
Позже прокурор Алматы Берик Жуйриктаев назвал имя задержанного по подозрению в убийстве Дениса Тена, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным ведомства, он признался в убийстве. Его зовут Киясов Нуралы Даулетбекович.
"Задержан Киясов Нуралы Даулетбекович 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания. Он водворен в изолятор временного содержания", - сообщил прокурор.
Денис Тен скончался 19 июля 2018 года в результате ножевого ранения, которое ему нанесли злоумышленники, пытавшиеся похитить зеркала с его машины. Больше двух часов его пытались спасти лучшие врачи Казахстана, но спасти его не удалось. Денис потерял слишком много крови и поступил в больницу в состоянии клинической смерти.
Смерть прославленного спортсмена с глубоким прискорбием восприняли в Казахстане и мире. Свои соболезнования выразили многие спортивные, общественные и политические деятели.
Главный тренер по фигурному катанию Казахстана Куралай Узурова сообщила, что гражданская панихида по Денису Тену пройдёт 21 июля с 9.00 до 10.30 во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы, и с 10.30 на кладбище в посёлке Дружба. Поминальный обед состоится в 13.00.
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Если честно, то акима уже два года полоскают, и вдоль и поперек. Придет другой та же песня будет. Делай - не делай, все одно. Благодарности ждать не приходится.
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Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена
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