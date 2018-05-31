Дело о драке возле клуба West: один из подсудимых заключил с прокуратурой процессуальное соглашение
Ольга ЛИХОГРАЙ
Скандальное дело о драке возле ночного клуба West продолжили рассматривать в суде 2 Костаная сегодня, 31 мая.
- Ходатайство подсудимого Серика Кинебаева о заключении процессуального соглашения прокуратура удовлетворила, - заявил гособвиитель Амирхан АСКАРОВ. - В связи с полным признанием вины и погашении ущерба просим назначить подсудимому 5 лет условно.
- Я не возражаю о заключении процессуального соглашения - сказал потерпевший Жаслан РАМАЗАНОВ.
Для разрешения ходатайства судья удалился в совещательную комнату. Оглашение решения назначено на завтра.
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