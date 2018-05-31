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112
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31.05.18 15:18
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы: Вот видишь, сам признался... Он? Если учесть что Тимур обращался к Земляку? А ты что, не поняв опять в дебри? Иногда понимаешь лучше для начала научиться мыслить, прежде чем слово,...
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Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 3)
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31.05.18 14:46
amduscias
До свидания, детский сад!
Макарыч: Одна, одна ;) С 4-х наверное более правдоподобно Ну, каждому свое. Я лично помню с 2-х, и всё! И вовсе не по фото. А по ярким впечатлениям. Например, помню, как лежала в больнице и...
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Дело о драке возле клуба West: один из подсудимых заключил с прокуратурой процессуальное соглашение

Ольга ЛИХОГРАЙ

31 мая 2018, 11:12 |  Криминал

Скандальное дело о драке возле ночного клуба West продолжили рассматривать в суде 2 Костаная сегодня, 31 мая.

- Ходатайство подсудимого Серика Кинебаева о заключении процессуального соглашения прокуратура удовлетворила, - заявил гособвиитель Амирхан АСКАРОВ. -  В связи с полным признанием вины и погашении ущерба просим назначить подсудимому 5 лет условно.

- Я не возражаю о заключении процессуального соглашения  - сказал потерпевший Жаслан РАМАЗАНОВ.

Для разрешения ходатайства судья удалился в совещательную комнату. Оглашение решения назначено на завтра.

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