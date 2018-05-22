"Почти вся котельная была в крови" - в Костанае начался процесс по убийству школьницы

Процесс по уголовному делу в отношении жителя Костаная Сергея КЛЕПИКОВА, обвиняемого в убийстве собственной дочери, начался в суде по уголовным делам сегодня, 22 мая.

15-летняя ученица школы № 11 Оксана Клепикова была убита в доме по ул. Касымханова, 200, где проживала со своей опекуншей Мариной Войток, родной сестрой подсудимого, и Сергеем Клепиковым. Опекунство над девочкой Войток оформила в 2004 году, когда Клепиков был осужден за убийство своей жены, матери Оксаны.

Сергея Клепикова завели в зал суда в наручниках. И он, и его сестра Марина Войток выразили запрет на появление своих изображений в СМИ.

Согласно обвинительному заключению, 17 марта 2018 года, около 22.20, Клепиков в состоянии алкогольного опьянения нанес множественные ножевые ранения своей дочери в подсобке, где располагалась котельная.

- Клепиков был осужден по ст. 96 (убийство) к 14 годам лишения свободы 15 июня 2004 года, - сообщил гособвинитель. - 21 июня 2016 года был освобожден условно-досрочно и стал проживать вместе со своей сестрой и дочерью. Особо тяжкое преступление совершил в период непогашенной судимости, что является рецидивом особо тяжких преступлений. Убийство совершил на почве неприязненных отношений. Он был лишен родительских прав, но пытался воспитывать дочь. Ссора возникла на почве непослушания. Смерть Клепиковой наступила в результате обильной кровопотери.

Сам подсудимый заявил, что полностью признает вину, но добавил:

- Неприязненных отношений у нас с дочерью не было, отношения были хорошие. Ничего я ей не запрещал, запрещать мне ей было нечего.

Суд приступил к допросу свидетелей. Первым допросили родного брата мужа опекунши девочки Юрия ВОЙТОКА. Он работал вместе с Клепиковым в мебельном цехе, у них были дружеские отношения. Войток сообщил, что познакомился с Клепиковым 15 лет назад, когда его родной брат женился на сестре подсудимого Марине.

- После того, как Клепикова посадили за убийство в 2004 году, мы перестали общаться, - сказал Войток. - Но, когда он освободился, снова стали общаться. Наши дочери дружили, я с семьей живу через два дома от них. Потом вместе работали.

Как сообщил свидетель, 17 марта, около 19.00, они с Клепиковым выпили по 2 кружки пива и разошлись по домам. Около 23.45 ему позвонил Клепиков и сказал: "Вызывай скорую!"

- Я вызвал, оделся и минут через 5-10 был уже возле дома, - рассказал Войток. - Дверь была закрыта, в комнате Оксаны горел свет. Я стал кидать снежки в окно, думал, что-то с Сергеем, потому что он болел. Никто не откликнулся. Я позвонил Марине. Она приехала, дверь мы открыть не смогли. Мы думали, что они там угорели вместе, поэтому я влез в окно на втором этаже. Сначала увидел на лестнице между первым и вторым этажами Сергея, он был в крови, пульс у него прощупывался. Потом прошел в подсобку и увидел Оксану. Крови было много, почти вся котельная была в крови. Но мне показалось, что пульс у Оксаны тоже прощупывался...

По словам Юрия Войтока, он до сих пор не может поверить, что Клепиков мог убить Оксану. Свидетель сообщил, что отношения у отца с дочерью были очень хорошие, Сергей покупал ей подарки, Оксана называла его папой.

Социальный педагог СШ № 11 Алия ЕРМАГАМБЕТОВА, которая работает с опекуемыми детьми, пояснила, что отношения у Оксаны с отцом были хорошие. Она несколько раз ходила домой к Оксане.

- Клепикова лишили родительских прав по суду, потому что он не мог ее содержать, - рассказала педагог. - Он написал заявление об отказе от родительских прав. В постановлении суда не было сказано, что он не может проживать в одном доме со своей дочерью, но в управлении образования нам сказали, что он не может там проживать. Оксана всегда говорила, что отношения с отцом хорошие, что он подарил ей сотовый телефон, что давления не оказывает.

По словам Ермагамбетовой, Оксана не знала, за что отсидел ее отец. После его освобождения девочке с помощью психолога объяснили, что он совершил.

- Тогда Оксана сказала: "Я уже знаю", - пояснила социальный педагог. - Но никакой обиды у нее на отца не было, злости и неприязни не возникло.

На вопрос прокурора, что тогда, по мнению педагога, могло стать причиной убийства девочки, она ответила, что даже не в состоянии предположить.

Классный руководитель Оксаны Наталья ОРЕХОВА сообщила, что девочка была скромной, спортивной, немногословной, а отношения с отцом у нее были хорошие. По словам классного руководителя, она не знала, имеет ли Сергей Клепиков право на проживание в одном доме с дочерью или нет.

Кстати, этот момент в суде пока до конца так и не выяснили. По словам свидетелей, в управлении образования отмечали, что Клепиков не мог жить с дочерью, но в постановлении суда такой формулировки не было. На вопрос судьи, кто должен был контролировать вопрос совместного проживания, педагоги ответа так и не дали.

Допрос свидетелей продолжается.

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