В Костанае погибла девятиклассница
Татьяна НАЗАРУК
Информацию об этом в социальных сетях сейчас распространяют одноклассники погибшей девочки. 15-летняя школьница училась в 9 классе сш №11.
Пока известно лишь, что девочку убили вчера, 17 марта. Этот факт "НГ" подтвердили в пресс-службе ДВД.
Более подробно о случившемся мы узнаем завтра.
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