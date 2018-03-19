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Адам
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19.03.18 01:27
yeti91
В Костанае погибла девятиклассница
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Мишаня
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
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19.03.18 00:17
Добринцофф
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
362: сам Семейкин уважаемы гражданин Затоболовки, высказался за переименование Бизнес есть бизнес,власть приходит и уходит ,а кушать хочется всегда.
19.03.18 00:16
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В Костанае погибла девятиклассница

Татьяна НАЗАРУК

18 марта 2018, 23:05 |  Криминал

Информацию об этом в социальных сетях сейчас распространяют одноклассники погибшей девочки. 15-летняя школьница училась в 9 классе сш №11. 

Пока известно лишь, что девочку убили вчера, 17 марта. Этот факт "НГ" подтвердили в пресс-службе ДВД.

Более подробно о случившемся мы узнаем завтра.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: В Костанае погибла девятиклассница




Отправлено: 18.03.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как убили? Кто эта скотина?

§ yeti91
Re: В Костанае погибла девятиклассница
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 612
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 19.03.18 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зачем нам тогда огромная армия дармоедов которая не может обеспечить мир на улицах города
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