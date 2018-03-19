В Костанае погибла девятиклассница

Информацию об этом в социальных сетях сейчас распространяют одноклассники погибшей девочки. 15-летняя школьница училась в 9 классе сш №11.

Пока известно лишь, что девочку убили вчера, 17 марта. Этот факт "НГ" подтвердили в пресс-службе ДВД.

Более подробно о случившемся мы узнаем завтра.