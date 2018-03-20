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Главным подозреваемым в убийстве костанайской школьницы назван ее отец

Ольга ЛИХОГРАЙ

20 марта 2018, 15:37 |  Криминал

Сергей Клепиков стал главным подозреваемым в деле об убийстве костанайской школьницы Оксаны Р.

- 44-летний отец девочки пока является главным подозреваемым, но полиция также рассматривает другие версии, - сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД области.

Тело ученицы СШ № 11 было найдено 17 марта в доме, где она проживала вместе со своей тётей, которая была опекуном девочки. Оксана получила несколько ножевых ранений в сердце. Как выяснила «НГ», в этом же доме жил отец девочки Сергей Клепиков, который 1,5 года назад вышел из тюрьмы по амнистии. Он отбывал наказание за убийство матери Оксаны, совершенное 13 лет назад. Опекун Оксаны является родной сестрой Клепикова.

Сам подозреваемый в ночь с 17-го на 18 марта был госпитализирован в Костанайскую областную больницу с ножевым ранением. По одной из версий полиции, Клепиков сначала убил свою дочь, а потом пытался сам свести счеты с жизнью. Но он сам, как сообщили "НГ" в больнице, эту версию опровергает.

На днях суд должен рассмотреть санкцию в отношении Клепикова.
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Комментарии к новости

.....
Re: Главным подозреваемым в убийстве костанайской школьницы...




Отправлено: 20.03.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорили же что Оксана перед убийством писала ,что в доме какой то скандал и шум. Значит в доме был еще кто кроме отца.

§ Victor Yang
Re: Главным подозреваемым в убийстве костанайской школьницы...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10463
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.03.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что творится в последнее время? Дети убивают родителей, родители - детей.
Профайл

Алексей
Re: Главным подозреваемым в убийстве костанайской школьницы...




Отправлено: 20.03.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну да, пытался убить себя несколько раз в сердце и три контрольных в голову... эх правосудие

Бывалый
Re: Главным подозреваемым в убийстве костанайской школьницы...




Отправлено: 20.03.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алексей:
ну да, пытался убить себя несколько раз в сердце и три контрольных в голову.

Вроде ранее писали "Сергея Клепекова доставили в областную больницу с ножевым ранением в область грудной клетки."
В единственном числе.
Или вы осведомленнее полиции о его состоянии?

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