Главным подозреваемым в убийстве костанайской школьницы назван ее отец

Сергей Клепиков стал главным подозреваемым в деле об убийстве костанайской школьницы Оксаны Р.

- 44-летний отец девочки пока является главным подозреваемым, но полиция также рассматривает другие версии, - сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД области.

Тело ученицы СШ № 11 было найдено 17 марта в доме, где она проживала вместе со своей тётей, которая была опекуном девочки. Оксана получила несколько ножевых ранений в сердце. Как выяснила «НГ», в этом же доме жил отец девочки Сергей Клепиков, который 1,5 года назад вышел из тюрьмы по амнистии. Он отбывал наказание за убийство матери Оксаны, совершенное 13 лет назад. Опекун Оксаны является родной сестрой Клепикова.

Сам подозреваемый в ночь с 17-го на 18 марта был госпитализирован в Костанайскую областную больницу с ножевым ранением. По одной из версий полиции, Клепиков сначала убил свою дочь, а потом пытался сам свести счеты с жизнью. Но он сам, как сообщили "НГ" в больнице, эту версию опровергает.

На днях суд должен рассмотреть санкцию в отношении Клепикова.