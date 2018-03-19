Отец убитой школьницы был доставлен в Костанайскую областную больницу с ножевым ранением
Ольга ЛИХОГРАЙ
Отец убитой 17 марта 15-летней ученицы СШ № 11 Оксаны Русских содержится в специализированной палате под охраной полиции.
Костанайская областная больница /Фото с сайта wikimapia.org
Сергея Клепекова доставили в областную больницу с ножевым ранением в область грудной клетки.
- Мы знаем, что родной отец девочки, которого больше десяти лет назад лишили родительских прав, сейчас находится в реанимации областной больницы, - подтвердила «НГ» заместитель руководителя управления образования Гульнара УКИНА. - Как он туда попал и что с ним случилось, мы не знаем.
Сначала мужчина находился в реанимации, потом был переведен в специализированную палату.
Как пояснили «НГ» в больнице, по одной из версий полиции, мужчина сначала зарезал свою дочь, а потом нанес ножевое ранение себе в грудь. Но сам подозреваемый эту версию отрицает.
Напомним, тело 15-летней Оксаны Русских было обнаружено 17 марта в доме, где она проживала вместе со своей тетей. Тетя стала ее опекуном 13 лет назад, когда маму Оксаны зарезал ее отец - Сергей Клепеков. Тогда семья проживала в Денисовке, но опекун сразу увезла девочку в Костанай. Два года назад Клепеков вышел из тюрьмы по амнистии.
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