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аргентинец
Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
Скажите, почему вы пришли? — А, тупо поржать … — А голосовали за Путина? — Естественно — А почему? — А, тупо поржать
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Василий Евсеевич.
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19.03.18 20:32
112
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
Добринцофф: Детройта Чтобы из Затоболовки получился Детройт, сперва должен развалится город Костанай, превратиться в Аркалык так сказать.. Вот когда Костанай государство посчитает нерентабельным...
19.03.18 20:30
Taurus
Флуд и оффтопик (14735)
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11.01.14 18:09
Taurus
Флуд и оффтопик (часть 2) (13610)
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01.04.17 22:52
гость
Моя Деревенька и её окрестности. (11583)
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19.03.18 17:10
112
Флуд и оффтопик (часть 3) (10182)
ваще: вот вы проснулись.не пьете,похмелья нет. сьели яйцо. включили комр, форум, обед, суп -пакет, по округе проход, ужин- рыбка, форум, сон. ничего не имею против. все нормально.живем Ты живешь...
16.03.18 13:14
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Сравните обе квитанции. Нужно чтобы в квитанции за январь последние показания счётчика совпадали с предыдущими показаниями за февраль. Если совпадают - ничего страшного нет. Заплатите в этом месяце...
16.03.18 10:37
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Корреспонденты «НГ» пообщались с соседями убитой костанайской школьницы

Ольга ЛИХОГРАЙ

19 марта 2018, 17:26 |  Криминал

Тихий район улицы Касымханова с парой-тройкой десятком частных домов (с одной стороны он ограничен логом, с другой - улицей Гагарина) взбудоражен жутким происшествием. В двухэтажном доме из красного кирпича по ул. Касымханова, 200 вечером 17 марта была убита 15-летняя ученица костанайской школы № 11 Оксана Русских.

В тот же вечер в реанимацию областной больницы был доставлен ее отец Сергей Клепеков с ножевым ранением в область сердца. Соседи до сих пор не могут прийти в себя от произошедшего и не верят, что «такой спокойный мужчина» мог зарезать собственную дочь.

Как рассказали соседи "НГ", Клепеков освободился из тюрьмы полтора-два года назад, наказание отбывал за убийство матери Оксаны. Его позвала жить к себе родная сестра - Марина Войток, которая уже 13 лет была опекуном Оксаны., так как Клепекова лишили родительских прав.

- Жили они дружно, вел он себя хорошо, работал вроде бы мебельщиком, точно могу сказать, что не пил, - сообщила «НГ» жительница дома № 202 Екатерина ДИШИРЕЕВА. - Да, сразу как освободился, так и начал жить вместе с сестрой и дочерью. В тот вечер я ничего не слышала, только утром узнала, что произошло страшное...

Второй сосед, который не пожелал представиться, рассказал, что знает Клепекова уже 20 лет. Сергей родился в Костанае, но позже переехал жить в Денисовку.

- Про таких людей говорят: спокойный как слон, - поделился с «НГ» сосед. - Я и тогда не мог поверить, что он жену мог убить, а уж родную дочь - и подавно. Хотя после того, как он вышел из тюрьмы, я его спрашивал - как и что, мол, произошло-то с женой. Он сознавался, говорил: "Ну вот всякое бывает, сотворил непоправимое, теперь одумался".

По словам соседа, в субботу, 17 марта, вечером, он видел Оксану, которая шла на тренировку, позже слышал шум возле дома напротив, а примерно в первом часу ночи к нему постучали полицейские. Он был на месте происшествия - на первом этаже дома. Оксана лежала в луже крови с тремя-четырьмя ножевыми ранениями, рядом валялся кухонный нож, на столе стояла выпитая бутылка вина. Самого Клепекова в это время уже увезли в больницу.

- Как мне рассказал другой наш сосед, Юра, который хорошо общался с Клепековым, вечером ему позвонил Сергей и просто сказал: "Вызывай скорую", - сообщил мужчина. - Юра побежал к дому, но ворота были закрыты. Тогда он залез через окно, увидел, что произошло, и вызвал скорую. Меня настораживает, что Сергей в убийстве не сознается. И то, что Оксана писала подругам Вконтакте, что дома какой-то шум и скандал. А какой мог быть скандал, если они вдвоем с отцом были дома? Марина позже пришла... Такое убийство в нашем тихом районе - просто уму непостижимо.

В пресс-службе ДВД Костанайской области подтвердили факт убийства школьницы, но до сих пор не предоставили информации об официальной версии следствия. «НГ» также направила запрос в прокуратуру области.
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Комментарии к новости

как так
Re: Корреспонденты «НГ» пообщались с соседями убитой...




Отправлено: 19.03.18 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос к сотрудникам опеки, школе-почему отец, лишенный родительских прав, проживал с девочкой. Опекун, что не знала об этом? Родители, лишенные прав, не имеют права проживать с опекаемым ребенком. Бедный ребенок- какую вытерпела боль.

житель
Re: Корреспонденты «НГ» пообщались с соседями убитой...




Отправлено: 19.03.18 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен. Вопрос интересный. Почему лишенный родительских прав человек жил с девочкой? Может поэтому в ДВД до сих пор не дают информацию ни одному СМИ?

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