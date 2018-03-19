Корреспонденты «НГ» пообщались с соседями убитой костанайской школьницы
Ольга ЛИХОГРАЙ
Тихий район улицы Касымханова с парой-тройкой десятком частных домов (с одной стороны он ограничен логом, с другой - улицей Гагарина) взбудоражен жутким происшествием. В двухэтажном доме из красного кирпича по ул. Касымханова, 200 вечером 17 марта была убита 15-летняя ученица костанайской школы № 11 Оксана Русских.
В тот же вечер в реанимацию областной больницы был доставлен ее отец Сергей Клепеков с ножевым ранением в область сердца. Соседи до сих пор не могут прийти в себя от произошедшего и не верят, что «такой спокойный мужчина» мог зарезать собственную дочь.
Как рассказали соседи "НГ", Клепеков освободился из тюрьмы полтора-два года назад, наказание отбывал за убийство матери Оксаны. Его позвала жить к себе родная сестра - Марина Войток, которая уже 13 лет была опекуном Оксаны., так как Клепекова лишили родительских прав.
- Жили они дружно, вел он себя хорошо, работал вроде бы мебельщиком, точно могу сказать, что не пил, - сообщила «НГ» жительница дома № 202 Екатерина ДИШИРЕЕВА. - Да, сразу как освободился, так и начал жить вместе с сестрой и дочерью. В тот вечер я ничего не слышала, только утром узнала, что произошло страшное...
Второй сосед, который не пожелал представиться, рассказал, что знает Клепекова уже 20 лет. Сергей родился в Костанае, но позже переехал жить в Денисовку.
- Про таких людей говорят: спокойный как слон, - поделился с «НГ» сосед. - Я и тогда не мог поверить, что он жену мог убить, а уж родную дочь - и подавно. Хотя после того, как он вышел из тюрьмы, я его спрашивал - как и что, мол, произошло-то с женой. Он сознавался, говорил: "Ну вот всякое бывает, сотворил непоправимое, теперь одумался".
По словам соседа, в субботу, 17 марта, вечером, он видел Оксану, которая шла на тренировку, позже слышал шум возле дома напротив, а примерно в первом часу ночи к нему постучали полицейские. Он был на месте происшествия - на первом этаже дома. Оксана лежала в луже крови с тремя-четырьмя ножевыми ранениями, рядом валялся кухонный нож, на столе стояла выпитая бутылка вина. Самого Клепекова в это время уже увезли в больницу.
- Как мне рассказал другой наш сосед, Юра, который хорошо общался с Клепековым, вечером ему позвонил Сергей и просто сказал: "Вызывай скорую", - сообщил мужчина. - Юра побежал к дому, но ворота были закрыты. Тогда он залез через окно, увидел, что произошло, и вызвал скорую. Меня настораживает, что Сергей в убийстве не сознается. И то, что Оксана писала подругам Вконтакте, что дома какой-то шум и скандал. А какой мог быть скандал, если они вдвоем с отцом были дома? Марина позже пришла... Такое убийство в нашем тихом районе - просто уму непостижимо.
В пресс-службе ДВД Костанайской области подтвердили факт убийства школьницы, но до сих пор не предоставили информации об официальной версии следствия. «НГ» также направила запрос в прокуратуру области.
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