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Монгол Шуудан
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
Псё! Я закончил. Мордератор, аддыхай! ДО завтра
21.03.18 00:03
Монгол Шуудан
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
Ну! Тут я полнавсьтю согласен с линией Партии и Правительства! Рухнма Жангыру! Во веки веков!
20.03.18 23:58
112
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
шолом вам: дороже курортов будет Не смеши.. Курорт, где каждый кв. сантиметр приносит денег, это прежде всего бизнес.. Как сравнить кв. метр действующего магазина у Добринцова и сравнить обычную...
20.03.18 23:50
Мила
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
Видно в местное сообщество входят лица, которые удобны для акимата. Против не пойдут и всегда будут согласны за любые предложения инициированные сверху.
20.03.18 23:39
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Подозреваемого в убийстве костанайской школьницы взяли под арест в больничной палате

Ольга ЛИХОГРАЙ

20 марта 2018, 18:29 |  Государство

Сегодня, 20 марта, суд № 2 Костаная санкционировал арест на 2 месяца Сергея Клепикова, подозреваемого в убийстве его дочери - 15-летней Оксаны Р.

Постановление о санкции судья Алтын Байжуманова выносила в травматологическом отделении Костанайской областной больницы, где до сих пор содержится подозреваемый.

- После ареста подозреваемый будет находиться под усиленной охранной, - объяснили в суде. - А как только он поправится, его переведут в СИЗО.

Клепиков был доставлен в больницу в ночь с 17-го на 18 марта с ножевым ранением в область груди. По одной из версий, сначала он зарезал свою дочь, а потом пытался убить себя.

Убийство произошло вечером 17 марта. Тело девочки обнаружила опекунша девочки, которая является родной сестрой ее отца.
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Комментарии к новости

§ Victor Yang
Re: Подозреваемого в убийстве костанайской школьницы взяли под...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10464
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.03.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем фото замазывать-то? Репутации этой девушки уже ничто не навредит.
Профайл

россия
Re: Подозреваемого в убийстве костанайской школьницы взяли под...




Отправлено: 20.03.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью согласна на счет лица....зачем????

Народный контроль
Re: Подозреваемого в убийстве костанайской школьницы взяли под...




Отправлено: 20.03.18 - 19:07
Комментарий удален модератором.

анти контроль
Re: Подозреваемого в убийстве костанайской школьницы взяли под...




Отправлено: 20.03.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что же хотела сказать госпожа закенова.....

доводчик
Re: Подозреваемого в убийстве костанайской школьницы взяли под...




Отправлено: 20.03.18 - 22:19
Комментарий удален модератором.

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