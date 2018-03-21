Подозреваемого в убийстве костанайской школьницы взяли под арест в больничной палате
Ольга ЛИХОГРАЙ
Сегодня, 20 марта, суд № 2 Костаная санкционировал арест на 2 месяца Сергея Клепикова, подозреваемого в убийстве его дочери - 15-летней Оксаны Р.
Постановление о санкции судья Алтын Байжуманова выносила в травматологическом отделении Костанайской областной больницы, где до сих пор содержится подозреваемый.
- После ареста подозреваемый будет находиться под усиленной охранной, - объяснили в суде. - А как только он поправится, его переведут в СИЗО.
Клепиков был доставлен в больницу в ночь с 17-го на 18 марта с ножевым ранением в область груди. По одной из версий, сначала он зарезал свою дочь, а потом пытался убить себя.
Убийство произошло вечером 17 марта. Тело девочки обнаружила опекунша девочки, которая является родной сестрой ее отца.
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