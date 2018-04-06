ОБСЕ о Ratel и Forbes: Обыски из-за конфликта с бизнесменом – это акт запугивания

Представитель ОБСЕ заявил, что ситуация с допросом журналистов вызывает серьёзную озабоченность и наносит ущерб свободе СМИ в Казахстане, передает Informburo.kz.

Арлем Дезир / Фото osce.org

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал вызов на допрос журналистов Ratel.kz и Forbes Kazakhstan и блокировку домена Ratel.kz, сообщается на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Блокировка онлайн-ресурса новостей – это непропорциональное ограничение свободы выражения. Обыски в офисах и домах журналистов после конфликта с предпринимателем являются актом запугивания. Это очень тревожные события, которые наносят ущерб свободе СМИ в Казахстане", – заявил Дезир.

Он отметил, что ценит быстрый ответ председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената Дариги Назарбаевой, которая потребовала справедливого и прозрачного расследования этого дела.

"Тем не менее тот факт, что веб-сайт остаётся заблокированным, а журналисты, находящиеся под следствием, были вынуждены подписать соглашение о неразглашении, наносит вред свободе средств массовой информации", – добавил представитель ОБСЕ.

В ОБСЕ подчеркнули, что уголовное дело расследуют по статье "Распространение заведомо ложной информации", а введение этой статьи изначально подверглось широкой критике со стороны международных организаций и членов казахстанского гражданского общества, так как все журналисты-расследователи, особенно те, кто занимается коррупционными скандалами, подвергаются риску уголовного преследования.

В 2015 году представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации предупредил о возможном злоупотреблении этой статьёй, заявив, что журналистов не следует арестовывать за то, что они пишут.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации следит за событиями в СМИ всех 57 стран организации. Он обеспечивает своевременное предупреждение по фактам нарушения свободы слова и содействует полному соблюдению обязательств ОБСЕ в отношении свободы СМИ.

О ситуации с Ratel.kz и Forbes Kazakhstan стало известно далеко за пределами Казахстана. Об обысках и допросах написал ряд международных СМИ, среди которых агентство Reuters.

Днём 2 апреля в редакциях портала Ratel.kz и журнала Forbes Kazakhstan полицейские изъяли документы и компьютеры. Задержаны главный редактор портала Ratel.kz Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель Анна Калашникова. В редакции "Форбс" задержан заместитель главного редактора Александр Воротилов.

В полиции пояснили, что с заявлением в отношении сотрудников двух интернет-порталов по факту распространения заведомо ложной информации обратился некий гражданин К. – экс-министр финансов РК Зейнулла Какимжанов.

Какимжанов на своей странице в Facebook признался, что написал заявление в правоохранительные органы о фактах распространения ложной информации и клеветы.

"Несмотря на все возможные репутационные издержки, я хочу показать, что время безнаказанного информационного рэкета должно завершиться, – заявил Какимжанов на своей странице в Facebook. – Надеюсь на всестороннее глубокое расследование этого случая, чтобы мы все смогли извлечь урок – нельзя втаптывать в грязь людей, только решение судов в доказательстве вины может быть основанием для обвинения в правонарушениях".

Позже в ДВД объяснили, что журналистов не задерживали, а доставили на допрос.

В июне прошлого года сообщалось, что Медеуский районный суд Алматы вынес решение о взыскании с Forbes.kz и Ratel.kz штрафа за ущерб деловой репутации истца Зейнуллы Какимжанова.

Издатель сайта Forbes.kz ТОО "United Media Group" и заместитель главного редактора издания Александр Воротилов должны были выплатить отцу и сыну Какимжановым 16,5 млн тенге, а Ratel.kz – 26,9 млн тенге. Оба издания выполнили решение суда, хоть и не были согласны с ним.

Казахстанский МедиаАльянс усомнился в адекватности действий полиции, обыскавшей журналистов.

"Смущает избирательность и несоразмерность реакции на заявление частного лица по гражданскому делу многомесячной давности, судебное решение по которому давно принято и исполнено", – заявили в МедиаАльянсе.

5 апреля за закрытыми дверями состоялось первое заседание суда по иску прокуратуры к Ratel.kz, доменное имя которого неожиданно отключили 19 марта.

Для удобства пользователей все материалы редакции были временно доступны на домене balborsyk.kz. Затем было решено публиковать новости портала в социальной сети Facebook на официальной странице Ratel.kz, но и это органы впоследствии журналистам запретили. В данный момент статьями работники издания делятся исключительно на своих личных страницах.

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