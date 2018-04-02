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Нурбанчик
Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя Бертрана Рубинштейна
Кушмурунец23: Кушмурунцы, железнодорожники локомотивщики помнят Бертрана Рубинштейна, он часто бывал у нас , работал. Заслуженный уважаемые Человек! Кушмурунец23: Это мы, железнодорожники...
02.04.18 15:43
Директор Пляжа
Аман Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кемеровской области
Хохол: А что ты против имеешь ? :lol: Вообще в отличии от тебя, параллельно. Да и вопрос был задан не тебе. Чего занервничал?)) Хохол: Пуп земли что ль , что б указывать что и кому смотреть...
02.04.18 15:30
Кушмурунец23
Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя Бертрана Рубинштейна
Бывалый: Отличная опечатка! ))) Правда нечаянно, спешил . Костанай Кустанай !!! Привокзальная она и останется привокзальной, но только привокзальная площадь имени Б.Рубинштейн . Еще и потому что...
02.04.18 15:22
шанхай уральская
Костанайская область вошла в число лидеров по борьбе с безработицей
Вчера статью читал на Марсе нашли нефть и алмазы ,уже рванули на эту планету работать Байконур рядом вот область и оказалась в первых рядах по без работице.
02.04.18 14:52
5555
Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя Бертрана Рубинштейна
За Обоснование: 1) человек реально жил в г. Костанай и трудился на его благо 2) он действительно заслуженный житель Костаная (о чем говорит его почетность как жителя) 3) его реально знают люди-жители...
02.04.18 14:52
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В редакциях Ratel.kz и Forbes.kz проходят обыски

2 апреля 2018, 14:08 |  Общество

В правоохранительных органах пока не прокомментировали ситуацию. О задержании замглавного редактора Forbes.kz сообщили его коллеги, передает Informburo.kz.

Александр Воротилов

Александр Воротилов / Фото со страницы в Facebook

В Алматы задержан журналист портала Forbes.kz Александр Воротилов, сообщил адвокат Серик Айтбаев.

Информацию об этом он опубликовал в комментарии к новости в Faсebook главного редактора Forbes Kazakhstan Аскара Ауекенова. Он проинформировал в соцсети, что в редакции идут обыски.

На данный момент в правоохранительных органах не прокомментировали ситуацию.


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Комментарии к новости

Бывалый
Re: В редакциях Ratel.kz и Forbes.kz проходят обыски




Отправлено: 02.04.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ходу еще одни доболтались ерундой...
Щас опять подымут вселенский вой как про Матаева...

Гость
В редакциях Ratel.kz и Forbes.kz проходят обыски




Отправлено: 02.04.18 - 15:48
Комментарий проходит проверку.

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