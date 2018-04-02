В редакциях Ratel.kz и Forbes.kz проходят обыски

В правоохранительных органах пока не прокомментировали ситуацию. О задержании замглавного редактора Forbes.kz сообщили его коллеги, передает Informburo.kz.

Александр Воротилов / Фото со страницы в Facebook

В Алматы задержан журналист портала Forbes.kz Александр Воротилов, сообщил адвокат Серик Айтбаев.

Информацию об этом он опубликовал в комментарии к новости в Faсebook главного редактора Forbes Kazakhstan Аскара Ауекенова. Он проинформировал в соцсети, что в редакции идут обыски.

На данный момент в правоохранительных органах не прокомментировали ситуацию.