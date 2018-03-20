В Казахстане отключили доменное имя аналитического портала Ratel.kz

Сайт казахстанского аналитического портала Ratel.kz в очередной раз оказался недоступен для пользователей.

- Проблемы с доступом начались вечером 19 марта. Мы выяснили, что уполномоченный орган (Министерство информации и коммуникаций. – Авт.) отключил доменное имя ratel.kz, – сказал главный редактор портала Марат Асипов.

Ratel.kz сталкивается с блокировкой уже не впервые, и обычно этому должно предшествовать уведомление и предписание устранить конкретные нарушения, но редакция не получала никаких предупреждений.

- Мы ждём ответа от уполномоченного органа, чтобы понимать, что мы такого сделали, чтобы нас забанили. Думаю, это не из-за какого-то отдельного материала, а по совокупности деяний. У нас шли расследования по нацкомпаниям, были материал с дочерью Кайрата Мами, публикация о бонусах топов "Казмунайгаза" и "Самрук-Казына". Может, это людям не понравилось, – предполагает Марат Асипов.

Отключение доменного имени означает, что на сайт нельзя зайти ни через VPN, ни какими другими известными способами.

Поэтому Ratel.kz временно перешёл на домен balborsyk.kz. Так на казахский переводится слово "ратель" (медоед, лысый барсук). Все материалы доступны там до выяснения причин отключения основного домена.

В сентябре 2015 сайт Ratel.kz без объяснения причин заблокировали и так же внезапно разблокировали спустя пять месяцев.

Аналитический портал тогда не получил никаких объяснений, кроме стандартных сообщений от "Казахтелекома", что они тут ни при чём.