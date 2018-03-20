Быстрее не бывает

Форум
Житель области
На вопрос об изменении часовых поясов в двух областях ответили в правительстве
Я живу на юге области и у нас соответствует астрономическому времени кроме Жангельдинского района то там ближе к Актюбинскому времени, если переводить область то надо поделить на 2 часовых пояса,...
20.03.18 16:39
Татьяна
На вопрос об изменении часовых поясов в двух областях ответили в правительстве
Боже, ну, что за бред ))) не надо ничего менять, сов и жаворонков ваши перемены не уравняют.
20.03.18 16:36
правп
В Лисаковске установили 15-метровый Байтерек
иницатор, это не тот, который охотник?
20.03.18 16:35
правп
В Казахстане отключили доменное имя аналитического портала Ratel.kz
а че там такого то, кроме рассказов из жизни баянки есентаевой, да ермека турсуновской ерунды
20.03.18 16:33
Алексей
Приговор водителю "Инфинити", осужденной условно за смертельное ДТП, будут пересматривать в Костанае
Народный контроль: Не нарушай ПДД и будет тебе счастье! Дошло до смешного, убить одного человека другого оставить инвалидом и за это 2,5 условно, это курам на смех. А 4 года реального лишения...
20.03.18 16:28
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

В Казахстане отключили доменное имя аналитического портала Ratel.kz

20 марта 2018, 16:13 |  Государство

Сайт казахстанского аналитического портала Ratel.kz в очередной раз оказался недоступен для пользователей.

- Проблемы с доступом начались вечером 19 марта. Мы выяснили, что уполномоченный орган (Министерство информации и коммуникаций. – Авт.) отключил доменное имя ratel.kz, – сказал главный редактор портала Марат Асипов.

Ratel.kz сталкивается с блокировкой уже не впервые, и обычно этому должно предшествовать уведомление и предписание устранить конкретные нарушения, но редакция не получала никаких предупреждений.

- Мы ждём ответа от уполномоченного органа, чтобы понимать, что мы такого сделали, чтобы нас забанили. Думаю, это не из-за какого-то отдельного материала, а по совокупности деяний. У нас шли расследования по нацкомпаниям, были материал с дочерью Кайрата Мами, публикация о бонусах топов "Казмунайгаза" и "Самрук-Казына". Может, это людям не понравилось, – предполагает Марат Асипов.

Отключение доменного имени означает, что на сайт нельзя зайти ни через VPN, ни какими другими известными способами.

Поэтому Ratel.kz временно перешёл на домен balborsyk.kz. Так на казахский переводится слово "ратель" (медоед, лысый барсук). Все материалы доступны там до выяснения причин отключения основного домена.

В сентябре 2015 сайт Ratel.kz без объяснения причин заблокировали и так же внезапно разблокировали спустя пять месяцев.

Аналитический портал тогда не получил никаких объяснений, кроме стандартных сообщений от "Казахтелекома", что они тут ни при чём.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.03.18 16:28 В Лисаковске установили 15-метровый Байтерек
20.03.18 15:37 Главным подозреваемым в убийстве костанайской школьницы назван ее отец
20.03.18 15:19 Николя Саркози был задержан полицией
20.03.18 14:24 На вопрос об изменении часовых поясов в двух областях ответили в правительстве
20.03.18 13:51 Выставку макетов юрт организовали в Костанае выпускники строительного колледжа
20.03.18 12:59 Приговор водителю "Инфинити", осужденной условно за смертельное ДТП, будут пересматривать в Костанае
20.03.18 09:54 Сдавать ЕНТ можно будет на английском языке
19.03.18 17:26 Корреспонденты «НГ» пообщались с соседями убитой костанайской школьницы
19.03.18 17:07 15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение инвалидов, не сумели освоить в Костанайской области
19.03.18 15:26 Отец убитой школьницы был доставлен в Костанайскую областную больницу с ножевым ранением

Комментарии к новости

правп
Re: В Казахстане отключили доменное имя аналитического портала...




Отправлено: 20.03.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а че там такого то, кроме рассказов из жизни баянки есентаевой, да ермека турсуновской ерунды

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 218
Пользователей: 4
Всего: 222

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх