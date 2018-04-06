Первое заседание суда по иску прокуратуры к Ratel.kz прошло за закрытыми дверями

5 апреля в суде выступил истец и юрист казахстанского медиапортала, журналистов пришли поддержать их коллеги, передает Informburo.kz.

Журналист Ratel.kz Вадим Борейко / Фото informburo.kz

В Медеуском районном суде по гражданским делам города Алматы состоялся судебный процесс по иску к порталу Ratel.kz. Истцом в материалах дела значится прокуратура Медеуского района.

Процесс был назначен на 5 апреля на 15.00, однако начался с опозданием. Поддержать коллег в суде пришли журналисты более десяти изданий и республиканских телеканалов, однако в зал суда их не пригласили.

От Ratel.kz значились журналист Вадим Борейко и юрист издания. Также СМИ сопровождала президент Международного фонда защиты свободы слова "Адил соз" Тамара Калеева. Скандалы вокруг коллег она объяснила так:

"Портал Ratel.kz проходит по двум искам: по делу экс-министра финансов Зейнуллы Какимжанова и его сына о распространении заведомо ложной информации, а также по гражданскому иску о доменном имени. Сегодня разбирается иск именно по домену, не по Какимжановым. Хотя понятно, что два этих дела соприкасаются и идут ноздря в ноздрю, всё неслучайно. 31 марта судья удовлетворила иск прокурора, то есть сайт Ratel.kz не будет работать, пока дело по доменному имени не урегулируют в судебном порядке. Информация даётся ровно настолько прозрачно, насколько её называют сами сотрудники Ratel.kz. Что касается уголовного дела по делу Какимжанова, то сотрудники повязаны подпиской о неразглашении, пока мы не можем их расспрашивать о чём-либо", – рассказала Тамара Калеева.

Общественница Тамара Калеева поддержала Ratel.kz / Фото informburo.kz

Генеральная прокуратура в марте 2018 года вынесла предписание РГУ "Комитет по информационной безопасности" Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности отключить домен Ratel.kz. Домен был зарегистрирован на Геннадия Бендицкого, скончавшегося 3 декабря 2017 года.

Надзорный орган посчитал, что данные, указанные в заявке Бендицкого на регистрацию доменного имени, теперь оказались "неполными или недостоверными", что является нарушением "Правил регистрации, пользования и распределения доменных имён в пространстве казахстанского сегмента интернета".

Журналист Вадим Борейко, много лет работавший и друживший с Геннадием Бендицким, рассказал СМИ свою точку зрения по гражданскому иску.

"Адвокат Ratel.kz не захотела давать комментарии, но мне кое-что сообщила, и я вам это передам. Сегодня состоялась лишь беседа судьи со сторонами, то есть был представитель прокуратуры, представитель со стороны ответчика и представитель от Министерства информации и коммуникаций как третья сторона. Ещё там было заявлено Министерство аэрокосмической и оборонной промышленности, но представитель не пришёл. Сторона ответчика заявила ходатайство о смене подсудности, то есть адвокат Ratel.kz хотела перевести слушания в Специализированный межрайонный экономический суд, но всё-таки судья настояла, чтобы Марат Асипов, главный редактор Ratel.kz, участвовал в процессе как физическое лицо. Это лишь беседа, следующий этап состоится 10 апреля в 16.30. Это всё, что я могу сказать, – сообщил Вадим Борейко.

Отметим, что сегодня началось рассмотрение дела по гражданскому иску Медеуской прокуратуры о запрете вещания сайта.

"Марат Асипов проходит подозреваемым по иску Какимжанова, он мне вчера у ворот ДВД сказал, что сотрудники Сапа Мекебаев и Анна Калашникова, скорее всего, будут иметь такой же статус. Состояние у него нормальное", – уточнил Борейко.

СМИ у суда над Ratel.kz / Фото informburo.kz

Сайт казахстанского аналитического портала Ratel.kz неожиданно оказался недоступен для многочисленных пользователей ещё вечером 19 марта. На портал нельзя было зайти ни через VPN, ни иными способами.

Для удобства пользователей все материалы редакции были временно доступны на домене balborsyk.kz. Затем было решено публиковать новости портала в социальной сети Facebook на официальной странице Ratel.kz, но и это органы впоследствии журналистам запретили. На данный момент статьями работники издания делятся исключительно на своих личных страницах.

Внезапное отключение популярного казахстанского портала происходит уже не в первый раз. В сентябре 2015 года сайт Ratel.kz без объяснения причин заблокировали и так же внезапно разблокировали спустя пять месяцев.

Аналитический портал тогда не получил никаких объяснений, кроме стандартных сообщений от "Казахтелекома", что он тут ни при чём.