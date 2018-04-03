Абаев журналистам о свободе слова в Казахстане: Вас же никто по рукам не бьёт
Даурен Абаев отметил, что МИК не может вмешиваться в следственные мероприятия, однако попросил коллег из МВД вести их максимально прозрачно, передает Informburo.kz.
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев прокомментировал обыски, которые прошли в редакциях Ratel.kz и Forbes.kz.
- Вы же понимаете, мы вмешиваться в следственные мероприятия не можем, но со своей стороны будем настоятельно рекомендовать нашим коллегам (правоохранительным органам. – Авт.), чтобы все эти процессы были максимально прозрачными и доступными для представителей СМИ, – сказал Даурен Абаев журналистам в кулуарах заседания Правительства.
Свободу слова в Казахстане по десятибалльной шкале министр оценил в 7-8 баллов. На вопрос о том, считает ли он казахстанские СМИ свободными, Даурен Абаев ответил утвердительно.
- Показателем того, что наша пресса свободна, я считаю, несмотря на то, что мне сейчас надо идти, а вы задаёте вопрос. Это один из показателей вашей свободы, то есть вас же никто по рукам не бьёт. Я спокойно стою перед вами, отвечаю на ваш вопрос. Ещё раз говорю: внутреннее моё восприятие индекса свободы слова 7-8. Я уверен, что нам есть к чему стремиться, – ответил он.
Отвечая на вопросы журналистов по поводу обысков в доме покойного Геннадия Бендицкого, одного из основателей Ratel.kz, Даурен Абаев подчеркнул, что это должны комментировать правоохранительные органы.
- Этот вопрос исключительно надо задавать в компетентные органы. Какие следственные мероприятия проводят и по каким правилам они действуют. Я думаю, они должны прокомментировать, – добавил глава МИК.
Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов отметил, что уголовному делу предшествовали долгие судебные разбирательства в 2017 году, напомнив, что Медеуский районный суд признал материалы в вышеназванных СМИ порочащими честь и достоинство экс-министра госдоходов Зейнуллы Какимжанова.
- В связи с этим начато расследование, получена санкция в суде на проведение обысков, как личных, так и по месту работы, жительства. И поэтому сейчас следственные органы проводят все эти мероприятия, по результатам которых мы вам всю информацию доложим. Пока все, что могу сказать по уголовному делу, – сказал он журналистам.
Министр также ответил, почему изъяли гаджеты у детей покойного Геннадия Бендицкого.
- Здесь мы изымали все технические средства, которыми ранее пользовались при распространении этих сведений. Мы разберёмся, но санкции получены на все действия, – добавил Калмуханбет Касымов.
Днём 2 апреля в редакциях портала Ratel.kz и журнала Forbes Kazakhstan полицейские изъяли документы и компьютеры. Были задержаны главный редактор портала Ratel.kz Марат Асипов, заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель Анна Калашникова. В редакции "Форбс" был задержан заместитель главного редактора Александр Воротилов.
В ДВД Алматы прокомментировали ситуацию спустя несколько часов.
"30 марта 2018 года в ДВД города Алматы с заявлением обратился гражданин К. в отношении сотрудников двух интернет-порталов по факту распространения заведомо ложной информации. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 274, часть 3 УК РК – "Распространение заведомо ложной информации".
В полиции отметили, что журналисты не были задержаны, а доставлены в отдел для допросов. Позже их отпустили.
Обыски прошли также в квартире умершего Геннадия Бендицкого, одного из основателей портала Ratel.kz. Об этом сообщила вдова Бендицкого Анна Устинова на своей странице в Facebook.
Президент международного фонда защиты свободы слова "Адил соз" Тамара Калеева назвала обыски в редакциях акцией устрашения гражданского общества.
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