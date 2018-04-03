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Глава МВД объяснил обыски в редакциях Ratel.kz и Forbes Казахстан

3 апреля 2018, 13:23 |  Общество

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов прокомментировал обыски в редакциях изданий Ratel.kz и Forbes Казахстан, передает Tengrinews.kz.

Фото Турара Казангапова

- 30 марта 2018 года в ДВД Астаны поступило заявления господина Какимжанова о принятии мер за распространение заведомо ложных и порочащих его сведений. На сайте Ratel.kz, а также Forbes Казахстан. Хотел бы сказать, что данное заявление было зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований, по нему начато расследование в соответствии со статьей 274 УК РК часть 3, - рассказал министр в кулуарах после заседания правительства.

Он отметил, что этим событиям предшествовали долгие судебные разбирательства в 2017 году.

- Медеуский районный суд на основании материалов, которые он рассматривал, и на основании проведенной по поручению суда судебной психо-физиологической экспертизе, (принял решение - прим.автора), что в все сведения, на которые указывает заявитель, признаны, как несоответствующие действительности и порочащие его честь и достоинство. В связи с этим, начато расследование, получена санкция в суде на проведение обысков, как личных, так и по месту работы, жительства. И поэтому сейчас следственные органы проводят все эти мероприятия, - сказал Касымов.

Он добавил, что правоохранительные органы изымали все технические средства, которыми ранее пользовались журналисты при распространении этих сведений.

- Санкции получены на все действия, - заверил министр.

2 апреля главный редактор журнала Forbes Казахстан Аскар Аукенов сообщил о том, что в редакции проводится обыск. Как сообщил издатель Forbes Казахстан Арманжан Байтасов, сотрудники полиции пришли с обыском около 12.30. Также обыск проводился в редакции интернет-издания Ratel.kz.

Позже о задержаниях рассказали сотрудники изданий. В редакции журнала Forbes Казахстан подтвердили задержание заместителя главного редактора Александра Воротилова.

"В нашей редакции изъяты документы и компьютеры. Задержаны главный редактор Марат Асипов, заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель Анна Калашникова. В редакции Форбс задержан заместитель главного редактора Александр Воротилов. Напомним, что аналитический портал ratel.kz, журнал Forbes Kazakhstan проходили по одному делу по иску Зейнуллы Какимжанова", - говорится в сообщении Ratel.kz.

В ДВД Алматы уточнили, что представители указанных изданий в процессуальном порядке не задерживались, они доставлены в органы внутренних дел для проведения допроса.
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Комментарии к новости

121***
Re: Глава МВД объяснил обыски в редакциях Ratel.kz и Forbes...




Отправлено: 03.04.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свобода слова. Что тут сказать.

§ Кушмурунец23
Re: Глава МВД объяснил обыски в редакциях Ratel.kz и Forbes...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 03.04.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько же он заслужил наград!!! 7 планок и на каждой как минимум 5-ть Всего, по моему предположению, 40 наград! Каждый год практически по награде а то и более?
А сколько Почетных Грамот у него, не счесть, наверное!
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§ Сергей_я
Re: Глава МВД объяснил обыски в редакциях Ratel.kz и Forbes...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2419
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 03.04.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Сколько же он заслужил наград!!! 7 планок и на каждой как минимум 5-ть Всего, по моему предположению, 40 наград! Каждый год практически по награде а то и более?

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