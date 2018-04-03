Глава МВД объяснил обыски в редакциях Ratel.kz и Forbes Казахстан
Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов прокомментировал обыски в редакциях изданий Ratel.kz и Forbes Казахстан, передает Tengrinews.kz.
Фото Турара Казангапова
- 30 марта 2018 года в ДВД Астаны поступило заявления господина Какимжанова о принятии мер за распространение заведомо ложных и порочащих его сведений. На сайте Ratel.kz, а также Forbes Казахстан. Хотел бы сказать, что данное заявление было зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований, по нему начато расследование в соответствии со статьей 274 УК РК часть 3, - рассказал министр в кулуарах после заседания правительства.
Он отметил, что этим событиям предшествовали долгие судебные разбирательства в 2017 году.
- Медеуский районный суд на основании материалов, которые он рассматривал, и на основании проведенной по поручению суда судебной психо-физиологической экспертизе, (принял решение - прим.автора), что в все сведения, на которые указывает заявитель, признаны, как несоответствующие действительности и порочащие его честь и достоинство. В связи с этим, начато расследование, получена санкция в суде на проведение обысков, как личных, так и по месту работы, жительства. И поэтому сейчас следственные органы проводят все эти мероприятия, - сказал Касымов.
Он добавил, что правоохранительные органы изымали все технические средства, которыми ранее пользовались журналисты при распространении этих сведений.
- Санкции получены на все действия, - заверил министр.
2 апреля главный редактор журнала Forbes Казахстан Аскар Аукенов сообщил о том, что в редакции проводится обыск. Как сообщил издатель Forbes Казахстан Арманжан Байтасов, сотрудники полиции пришли с обыском около 12.30. Также обыск проводился в редакции интернет-издания Ratel.kz.
Позже о задержаниях рассказали сотрудники изданий. В редакции журнала Forbes Казахстан подтвердили задержание заместителя главного редактора Александра Воротилова.
"В нашей редакции изъяты документы и компьютеры. Задержаны главный редактор Марат Асипов, заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель Анна Калашникова. В редакции Форбс задержан заместитель главного редактора Александр Воротилов. Напомним, что аналитический портал ratel.kz, журнал Forbes Kazakhstan проходили по одному делу по иску Зейнуллы Какимжанова", - говорится в сообщении Ratel.kz.
В ДВД Алматы уточнили, что представители указанных изданий в процессуальном порядке не задерживались, они доставлены в органы внутренних дел для проведения допроса.
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