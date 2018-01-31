Дело Зауреш Изалдиной рассмотрели в апелляционной инстанции

Жалобы бывшей заведующей отделением Костанайской областной психбольницы Зауреш Изалдиной и ее подельников Руслана Гафарова, Виктора Кодатенко и Болата Китибаева рассмотрели сегодня, 31 января, в Костанайской областном суде.

Осужденных в зале заседания не было. Пришли родственники Гафарова, Изалдиной и адвокаты. Постановление зачитывали 2 минуты.

- Суд постановил - приговор от 17 ноября 2017 года изменить, - зачитал постановление председатель апелляционной коллегии по уголовным делам Арман ШАМШИЕВ. - Исключить из числа дополнительных наказаний конфискацию имущества в отношении Изалдиной, Гафарова, Кодатенко и Китибаева. Жалобы осужденных оставить без удовлетворения.

Также судья вынес частное постановление в адрес прокуратуры Костаная - надзорный орган должен решить судьбу квартиры, которая мошенническим путем была отобрана у пациента психбольницы Анатолия Волкова.

Адвокат Зауреш Изалдиной Зайра АИШЕВА пояснила журналистам, что будет обжаловать постановление в Верховном суде.

- Приговор должен быть отменен, так он был вынесен не в совещательной комнате. - мотивировала она свое заявление. - За 5,5 часов судья не мог напечатать 69 страниц! Это невозможно. Именно поэтому приговор подлежит отмене, не говоря уже об отсутствии доказательств.

Напомним, Изалдина, Гафаров, Кодатенко и Китибаев признаны виновными в убийстве председателя АСПЭК Рашиды Сандыбаевой, покушении на убийство главврача психбольницы Бакытжана Койшина и кражах. Изалдина также была приговорена за мошенничество с квартирой пациента. Всех четырех подсудимых приговорили к реальному лишению свободы. Виктор Кодатенко получил 15 лет, Зауреш Изалдина - 25 лет, Руслан Гафаров - 24,5 года, Болат Китибаев - 22 года. Изалдина будет отбывать наказание в колонии средней безопасности, Кодатенко, Гафаров и Китибаев - в колонии максимальной безопасности.

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