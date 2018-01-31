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Александр Родионович Бородач
«Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная ответил на критику жителей Костаная-2
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Александр Родионович Бородач
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31.01.18 20:05
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Дело Зауреш Изалдиной рассмотрели в апелляционной инстанции

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

31 января 2018, 10:42 |  Криминал

Жалобы бывшей заведующей отделением Костанайской областной психбольницы Зауреш Изалдиной и ее подельников Руслана Гафарова, Виктора Кодатенко и Болата Китибаева рассмотрели сегодня, 31 января, в Костанайской областном суде.

Осужденных в зале заседания не было. Пришли родственники Гафарова, Изалдиной и адвокаты. Постановление зачитывали 2 минуты.

- Суд постановил - приговор от 17 ноября 2017 года изменить, - зачитал постановление председатель апелляционной коллегии по уголовным делам Арман ШАМШИЕВ. - Исключить из числа дополнительных наказаний конфискацию имущества в отношении Изалдиной, Гафарова, Кодатенко и Китибаева. Жалобы осужденных оставить без удовлетворения.

Также судья вынес частное постановление в адрес прокуратуры Костаная - надзорный орган должен решить судьбу квартиры, которая мошенническим путем была отобрана у пациента психбольницы Анатолия Волкова.

Адвокат Зауреш Изалдиной Зайра АИШЕВА пояснила журналистам, что будет обжаловать постановление в Верховном суде.

- Приговор должен быть отменен, так он был вынесен не в совещательной комнате. - мотивировала она свое заявление. - За 5,5 часов судья не мог напечатать 69 страниц! Это невозможно. Именно поэтому приговор подлежит отмене, не говоря уже об отсутствии доказательств.

Напомним, Изалдина, Гафаров, Кодатенко и Китибаев признаны виновными в убийстве председателя АСПЭК Рашиды Сандыбаевой, покушении на убийство главврача психбольницы Бакытжана Койшина и кражах. Изалдина также была приговорена за мошенничество с квартирой пациента. Всех четырех подсудимых приговорили к реальному лишению свободы. Виктор Кодатенко получил 15 лет, Зауреш Изалдина - 25 лет, Руслан Гафаров - 24,5 года, Болат Китибаев - 22 года. Изалдина будет отбывать наказание в колонии средней безопасности, Кодатенко, Гафаров и Китибаев - в колонии максимальной безопасности.

"Я не монстр!" - в последнем слове Болат Китибаев попросил назначить ему максимальное наказание

Адвокат Зауреш Изалдиной попросила оправдать ее подзащитную

Преступление и показания. Разные версии

Зауреш Изалдина: "Я стала жертвой навязчивой идеи своего пациента"

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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Дело Зауреш Изалдиной рассмотрели в апелляционной инстанции




Отправлено: 31.01.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За 5,5 часов судья не мог напечатать 69 страниц!
Я напечатаю за 3 часа всеми десятью пальцами 70 страниц!Это не аргумент,Похоже адвокату больше не за что цепляться.

неравнодушная
Re: Дело Зауреш Изалдиной рассмотрели в апелляционной инстанции




Отправлено: 31.01.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 5,5 часов судья не мог напечатать 69 страниц! а адвокат напечатал 75 страниц ЛЖИ!

обморок и мама
Re: Дело Зауреш Изалдиной рассмотрели в апелляционной инстанции




Отправлено: 31.01.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Я напечатаю за 3 часа всеми десятью пальцами 70 страниц!

Вопрос к секретарше:
- Сколько знаков в минуту вы печатаете?
- Около 2000, но..., знаете - ТАКАЯ ФИГНЯ ПОЛУЧАЕТСЯ!
про тебя анекдот
пс. : ...не мешки ворочать да?

заботливый
Re: Дело Зауреш Изалдиной рассмотрели в апелляционной инстанции




Отправлено: 31.01.18 - 11:45
Комментарий удален модератором.

недержимый
Re: Дело Зауреш Изалдиной рассмотрели в апелляционной инстанции




Отправлено: 31.01.18 - 11:49
Комментарий удален модератором.

Иолис
Re: Дело Зауреш Изалдиной рассмотрели в апелляционной инстанции




Отправлено: 31.01.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый крутой адвокат, этот тот кто знает судью, а не законы.

Народный контроль
Re: Дело Зауреш Изалдиной рассмотрели в апелляционной инстанции




Отправлено: 31.01.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
обморок и мама:
- Около 2000, но..., знаете

Цитата:
обморок и мама:
- Около 2000, но..., знаете -

600-650 знаков в минуту! Проверенно! Учитывая что в приговоре есть пропуски и отступления и выкопировки из материалов следствия 69 страниц решаемая проблема за 5.5 часов

пикачу
Re: Дело Зауреш Изалдиной рассмотрели в апелляционной инстанции




Отправлено: 31.01.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
600-650 знаков в минуту!

Цитата:
обморок и мама:
пс. : ...не мешки ворочать да

второй комент читаем ВНИМАТЕЛЬНО по буквам

гость
Re: Дело Зауреш Изалдиной рассмотрели в апелляционной инстанции




Отправлено: 31.01.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
600-650 знаков в минуту! Проверенно

10 знаков в секунду, круть какая
а еще оно стихи пишет, без рифмы, без смысла, но очень быстро - 70 страниц за 3 часа )))

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