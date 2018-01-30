В ТОО "Иволга-Холдинг" пообещали публиковать отчёты о деятельности компании

Гендиректор ТОО "Иволга-Холдинг" пообещал, что компания начнёт публиковать отчёты, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Astana TV.

Кадр из интервью Astana TV

Новое руководство не говорит о банкротстве крупнейшего агрохолдинга Казахстана из-за многомиллионных долгов. Одна из причин борьбы за сохранение компании – многочисленные сотрудники, число которых в сезон достигает семи тысяч человек. Новый генеральный директор ТОО "Иволга-Холдинг" Айдарбек Ходжаназаров рассказал о переговорах с кредиторами.

- Мы решили выбрать путь именно оздоровления, путём переговоров со всеми кредиторами путём нахождения какого-то консенсуса, общего знаменателя. Потому что и кредиторы, и акционеры заинтересованы в том, чтобы компания функционировала. И функционировала успешно, – сказал Айдарбек Ходжаназаров.

При этом он подчёркивает, что его назначение не нужно расценивать как интервенцию государства.

Среди кредиторов "Иволга-Холдинг" самые крупные – "КазАгро" и Евразийский банк развития. С Национальным управляющим холдингом руководство "Иволги" ведёт переговоры о реструктуризации долга. По словам Айдарбека Ходжаназарова, с ЕАБР также прошёл ряд встреч. В банке готовы отнестись к задержкам выплат с пониманием, но при условии, если компания выполнит несколько требований.

Одно из них – обеспечить прозрачность деятельности ТОО "Иволга-Холдинг". Айдарбек Ходжаназаров заявил, что это условие банка компания намерена выполнить, начав публиковать отчёты.

- Как бывший сотрудник "КазАгро" я четко осознаю всю ответственность выделенных денег государством и квазигосударственным институтом, таким как "КазАгро". Понимаю всю ответственность и чиновников, и сотрудников, выдававших данный заём. Поэтому могу заверить, что корпорация "Иволга" планирует всё до последней копейки выплатить акционерному обществу "КазАгро", – отметил генеральный директор компании.

Сегодня в холдинге идёт инвентаризация земель: в распоряжении компании около 800 тысяч га. Из них 670 тысяч гектаров пашни. 200 тысяч гектаров требуют обработки из-за полыни. После завершения оценки этого актива, в компании смогут сказать, какую площадь засеют в посевную. В холдинге допускают, что 5-10 процентов земель в 2018 году оставят без посевов.

В ТОО "Иволга-Холдинг" отметили что теперь компания активизирует работу по диверсификации посевов и севообороту. После закупки семян альтернативных культур, здесь планируют снизить площади под пшеницу. При этом в холдинге и далее будут выращивать кормовые для обеспечения собственного 15-тысячного стада КРС.

О масштабах финансовых проблем холдинга стало известно, когда в марте 2016 года Евразийский банк развития подал иск к компании о признании её банкротом. По версии банка, ТОО, заняв у банка 80 миллионов долларов, не заплатило вовремя. Однако суд "Иволгу" банкротом не признал.

В феврале 2017 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также высказал своё мнение по поводу больших долгов аграрных холдингов страны.

"До 1 марта совместно с акимами трёх зерновых регионов выработать согласованное решение по проблемным агрохолдингам. Это, как известно, "Казэкспортастык" и "Иволга". Что будем с ними делать? В долгах как в шелках. Как дальше они будут работать? Что должны мы сделать? Рассмотрите этот вопрос и примите меры", – поручил Президент заместителю премьер-министра – министру сельского хозяйства Аскару Мырзахметову.

В декабре 2017 года собственник агрохолдинга – предприниматель Василий Розинов – передал в доверительное управление доли в дочерних компаниях ТОО "Иволга-Холдинг" Айдарбеку Ходжаназарову.

Напомним, ранее кредиторы настаивали на признании ТОО "Иволга-Холдинг" банкротом. Суд отказал в удовлетворении иска.

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