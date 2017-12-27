В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл новый руководитель

Генеральным директором ТОО "Иволга-Холдинг" назначен Айдарбек Ходжаназаров, ранее занимавший должность председателя правления АО "НК "СПК "Астана", сообщает Informburo.kz.

Айдарбек Ходжаназаров назначен на должность руководителя ТОО "Иволга-Холдинг".



Нового руководителя назначили с задачей оздоровить агрохолдинг. Также стоит задача улучшить корпоративное управление и повысить ключевые показатели эффективности деятельности компании, сообщают в пресс-службе ТОО "Иволга-Холдинг".



Агрохолдинг стал нуждаться в выздоровлении после того, как в марте 2016 года Евразийский банк развития подал иск к компании о признании её банкротом. По версии банка, ТОО, заняв у банка 80 миллионов долларов, не заплатило вовремя.



Однако в итоге холдинг олигарха Розинова банкротом не признали.



ТОО "Иволга Холдинг" – крупная агропромышленная компания. Располагает парком сельскохозяйственной техники, нефтебазами, АЗС. Работает на рынке почти 25 лет.

Айдарбек Ходжаназаров опубликовал на своей странице в Facebook пост по поводу нового назначения:

- Думаю, имя компании сейчас на слуху. Правда, совсем не по тем причинам, по каким хотелось бы. Несмотря на то, что она является одним из самых крупных агрохолдингов не только в стране, но и в мире, в частности, по занимаемым площадям, в данный момент «Иволга» стала синонимом слова кризис.

Фото со страницы Айдарбека Ходжаназарова в facebook.com

- Почему согласился возглавить тонущий корабль? Конечно не из-за проблем, стоящих перед холдингом, а из -за тех возможностей, которые компания имеет для их решения. Повторюсь: Иволга - крупнейший агрохолдинг в стране с огромными возможностями и потенциалом. При правильном подходе и реализации всех его возможностей он просто должен стать одним из флагманов экономики страны. Именно в этом и будет заключаться моя основная цель на ближайшее время, - пишет он.

Досье

Ходжаназаров Айдарбек Асанович родился 26 ноября 1983 года в Кызылординской области.



Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности "Международная экономика" и магистратуру Университета Данди (Шотландия).



Имеет академическую степень магистра "Управление нефтегазовыми проектами".

За плечами Ходжаназарова опыт руководства «Olzha Holding» и работы в КазАгро, опыт работы в банковской сфере и области привлечения инвестиций.