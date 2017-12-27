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Кенпэлмэн
В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл новый руководитель
Скорее всего вася на отдых а вместо себя поставил просто управляющего
27.12.17 18:38
PS
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27.12.17 18:32
Директор Пляжа
И снова пара слов об образовании
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27.12.17 18:31
куры
И снова пара слов об образовании
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В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл новый руководитель

27 декабря 2017, 17:22 |  Общество

Генеральным директором ТОО "Иволга-Холдинг" назначен Айдарбек Ходжаназаров, ранее занимавший должность председателя правления АО "НК "СПК "Астана", сообщает Informburo.kz.

Айдарбек Ходжаназаров назначен на должность руководителя ТОО "Иволга-Холдинг".

Нового руководителя назначили с задачей оздоровить агрохолдинг. Также стоит задача улучшить корпоративное управление и повысить ключевые показатели эффективности деятельности компании, сообщают в пресс-службе ТОО "Иволга-Холдинг".

Агрохолдинг стал нуждаться в выздоровлении после того, как в марте 2016 года Евразийский банк развития подал иск к компании о признании её банкротом. По версии банка, ТОО, заняв у банка 80 миллионов долларов, не заплатило вовремя.

Однако в итоге холдинг олигарха Розинова банкротом не признали.

ТОО "Иволга Холдинг" – крупная агропромышленная компания. Располагает парком сельскохозяйственной техники, нефтебазами, АЗС. Работает на рынке почти 25 лет.

Айдарбек Ходжаназаров опубликовал на своей странице в Facebook пост по поводу нового назначения:

- Думаю, имя компании сейчас на слуху. Правда, совсем не по тем причинам, по каким хотелось бы. Несмотря на то, что она является одним из самых крупных агрохолдингов не только в стране, но и в мире, в частности, по занимаемым площадям, в данный момент «Иволга» стала синонимом слова кризис.

Фото со страницы Айдарбека Ходжаназарова в facebook.com

- Почему согласился возглавить тонущий корабль? Конечно не из-за проблем, стоящих перед холдингом, а из -за тех возможностей, которые компания имеет для их решения. Повторюсь: Иволга - крупнейший агрохолдинг в стране с огромными возможностями и потенциалом. При правильном подходе и реализации всех его возможностей он просто должен стать одним из флагманов экономики страны. Именно в этом и будет заключаться моя основная цель на ближайшее время, - пишет он.

Досье

Ходжаназаров Айдарбек Асанович родился 26 ноября 1983 года в Кызылординской области.

Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности "Международная экономика" и магистратуру Университета Данди (Шотландия).

Имеет академическую степень магистра "Управление нефтегазовыми проектами".

За плечами Ходжаназарова опыт руководства «Olzha Holding» и работы в КазАгро, опыт работы в банковской сфере и области привлечения инвестиций.
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Комментарии к новости

56
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот они и были настоящими хозяевами холдинга, а Розинов просто ширма.

Все просто
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот Вам и переселение с югов. Раскусали холдинг.

Гость1
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрящего к нему приставили. А то дядя заигрался. Только поздновато. Без гос.поддержки опять не обойтись. Короче на три холдинга около 1.5 триллиона тенге надо. Это в эквиваленте около 5 млрд.долларов. такая вот долговая нагрузка.

Руслан
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдали

nik58
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генеральным директором ТОО "Иволга-Холдинг" назначен Айдарбек Ходжаназаров,страна чудес !В частную вроде компанию назначен !

Местный
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смех, что он в свой 34 больше знает чем Розинов.

PS
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче гуляй Вася?????

§ юля елиссева
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 999
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 27.12.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор ТОО по сути есть просто наемный руководитель. Рулит в ТОО тот, кто имеет болшую долю в составе учредителей. Директор ТОО может и вовсе не иметь никакой доли в руководимом товариществе и рабоать только за зарплату. Так же он может быть смещен, если решат собственники ТОО.
Профайл

гость
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Местный:

Отжали таки бизнес.Халявщики одним словом :-(

Кенпэлмэн
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорее всего вася на отдых а вместо себя поставил просто управляющего

Гость
В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл новый руководитель




Отправлено: 27.12.17 - 18:46
Комментарий проходит проверку.

Гость
В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл новый руководитель




Отправлено: 27.12.17 - 18:47
Комментарий проходит проверку.

Гость
В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл новый руководитель




Отправлено: 27.12.17 - 18:49
Комментарий проходит проверку.

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