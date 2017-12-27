Генеральным директором ТОО "Иволга-Холдинг" назначен Айдарбек Ходжаназаров, ранее занимавший должность председателя правления АО "НК "СПК "Астана", сообщает Informburo.kz.
Айдарбек Ходжаназаров назначен на должность руководителя ТОО "Иволга-Холдинг".
Нового руководителя назначили с задачей оздоровить агрохолдинг. Также стоит задача улучшить корпоративное управление и повысить ключевые показатели эффективности деятельности компании, сообщают в пресс-службе ТОО "Иволга-Холдинг".
Агрохолдинг стал нуждаться в выздоровлении после того, как в марте 2016 года Евразийский банк развития подал иск к компании о признании её банкротом. По версии банка, ТОО, заняв у банка 80 миллионов долларов, не заплатило вовремя.
Однако в итоге холдинг олигарха Розинова банкротом не признали.
ТОО "Иволга Холдинг" – крупная агропромышленная компания. Располагает парком сельскохозяйственной техники, нефтебазами, АЗС. Работает на рынке почти 25 лет.
Айдарбек Ходжаназаров опубликовал на своей странице в Facebook пост по поводу нового назначения:
- Думаю, имя компании сейчас на слуху. Правда, совсем не по тем причинам, по каким хотелось бы. Несмотря на то, что она является одним из самых крупных агрохолдингов не только в стране, но и в мире, в частности, по занимаемым площадям, в данный момент «Иволга» стала синонимом слова кризис.
Фото со страницы Айдарбека Ходжаназарова в facebook.com
- Почему согласился возглавить тонущий корабль? Конечно не из-за проблем, стоящих перед холдингом, а из -за тех возможностей, которые компания имеет для их решения. Повторюсь: Иволга - крупнейший агрохолдинг в стране с огромными возможностями и потенциалом. При правильном подходе и реализации всех его возможностей он просто должен стать одним из флагманов экономики страны. Именно в этом и будет заключаться моя основная цель на ближайшее время, - пишет он.
Досье
Ходжаназаров Айдарбек Асанович родился 26 ноября 1983 года в Кызылординской области.
Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности "Международная экономика" и магистратуру Университета Данди (Шотландия).
Имеет академическую степень магистра "Управление нефтегазовыми проектами".
За плечами Ходжаназарова опыт руководства «Olzha Holding» и работы в КазАгро, опыт работы в банковской сфере и области привлечения инвестиций.
Зачем снегурки если три интернациональных простит...и выйдут
Скорее всего вася на отдых а вместо себя поставил просто управляющего
Помнится не так давно один из "уважаемых" рубашонку на грудях рвал в защиту серого и нурбанутого, мол шутют хлопцы,оне тильки добра желают...може еще один "шутник"?
Бывалый: А так-то в свое время РФ массово закупала куриные окорочка в США. Казахстан так же закупал и что? Благодаря ихним же американским обещаниям порушили всё в 90-х. Чем дальше в степь, тем...
Картриджи не те поставил? :lol: ;-)