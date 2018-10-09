Доктор Снайпер. Да тут и мыслить - не о чём. Нужно - прекратить празднование всяких, ежнгодных дней рождения - городов. Включая и Костанай, всяких ДР Столицы, куда затрачиваются Миллиарды,никому - не нужные фейерверки.Сколько бы уже миллиардов- съэкономили? Можно и сотовую связь - построить, даже в Тургае, где даже люди - не живут и не ездят. Можно и мусоросжигательные заводы - построить в каждом областном центре. Да даже в Райцентрах, не говоря уже об Рудном, Лисаковске. И ещё иметь от них тепло и электроэнергию. Да сами вы это прекрасно - знаете...
У нас не будут делать что то новое, пока не разрешат тебе крышующие ту или иную монополию Хочешь, сделай завод, но тогда влетишь по полной и еще тебя и вех твоих пересажают.. Так что у нас так, сперва договаривайся с заинтересованными сторонами, потом делай что хочешь..
Марик, вы может хотите, чтобы каждый день, в Рудном и Костанае, фейерверк был.А что, зато красиво.Может хотите, чтобы в каждой деревне, Макдональдс - был? Может вы хотите - праздновать день города - каждый квартал. Да много чего вы хотите...
Нельзя ничего такого делать. Сначала все деньги разворуем в процессе строительства. Потом технология достанется идиотская. И закоптим всю округу. А мы же ждем международных туристов. Через 5 лет должны подъехать. ))))
drakon: Доктор Снайпер. Да тут и мыслить - не о чём. Нужно - прекратить празднование всяких, ежнгодных дней рождения - городов. Включая и Костанай, всяких ДР Столицы, куда затрачиваются Миллиарды,никому - не нужные фейерверки.Сколько бы уже миллиардов- съэкономили? Можно и сотовую связь - построить, даже в Тургае, где даже люди - не живут и не ездят. Можно и мусоросжигательные заводы - построить в каждом областном центре. Да даже в Райцентрах, не говоря уже об Рудном, Лисаковске. И ещё иметь от них тепло и электроэнергию. Да сами вы это прекрасно - знаете..
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