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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи)

Отправлено: - 16:27 Цитата: drakon:

Доктор Снайпер. Да тут и мыслить - не о чём.

Нужно - прекратить празднование всяких,

ежнгодных дней рождения - городов.

Включая и Костанай, всяких ДР Столицы,

куда затрачиваются Миллиарды,никому -

не нужные фейерверки.Сколько бы уже миллиардов- съэкономили?

Можно и сотовую связь - построить, даже в Тургае,

где даже люди - не живут и не ездят.

Можно и мусоросжигательные заводы -

построить в каждом областном центре.

Да даже в Райцентрах, не говоря уже об Рудном,

Лисаковске. И ещё иметь от них тепло и

электроэнергию. Да сами вы это прекрасно - знаете..



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781877&topic_id=25576&forumid=2#781877 Доктор Снайпер. Да тут и мыслить - не о чём.Нужно - прекратить празднование всяких,ежнгодных дней рождения - городов.Включая и Костанай, всяких ДР Столицы,куда затрачиваются Миллиарды,никому -не нужные фейерверки.Сколько бы уже миллиардов- съэкономили?Можно и сотовую связь - построить, даже в Тургае,где даже люди - не живут и не ездят.Можно и мусоросжигательные заводы -построить в каждом областном центре.Да даже в Райцентрах, не говоря уже об Рудном,Лисаковске. И ещё иметь от них тепло иэлектроэнергию. Да сами вы это прекрасно - знаете..Источник:

все равно спасибо. Рубанул правду матку. Это была твоя лучшяя речь. На посту деревенского старосты.