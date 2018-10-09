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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14782
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то Доктор Снайпер интересовался,
есть ли у нас,сотовая связь, на Автобанах,

ЖД магистралях. Есть, подтверждаю,
есть... :lol:
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 783
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Как то Доктор Снайпер интересовался,
есть ли у нас,сотовая связь, на Автобанах,

ЖД магистралях. Есть, подтверждаю,
есть... :lol:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&forumid=2&start=13635

поделись мыслями, а у нас почему нет на дорогах сотовой связи? Вот по надеют Каиркевские международные туристы. А тут сплошные неудобства. Покакать и посикать невозможно. Позвонить родным нельзя.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14782
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
поделись мыслями,

Доктор Снайпер. Да тут и мыслить - не о чём.
Нужно - прекратить празднование всяких,
ежнгодных дней рождения - городов.
Включая и Костанай, всяких ДР Столицы,
куда затрачиваются Миллиарды,никому -
не нужные фейерверки.Сколько бы уже миллиардов- съэкономили?
Можно и сотовую связь - построить, даже в Тургае,
где даже люди - не живут и не ездят.
Можно и мусоросжигательные заводы -
построить в каждом областном центре.
Да даже в Райцентрах, не говоря уже об Рудном,
Лисаковске. И ещё иметь от них тепло и
электроэнергию. Да сами вы это прекрасно - знаете... :lol: :-o :oops: :-P
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* 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5038
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ещё иметь от них тепло и

Наши монополисты этого не позволят..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14782
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Наши монополисты этого не позволят..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781856&topic_id=25576&forumid=2#781856

Марик, это уже другая история... :-(
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* 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5038
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, это уже другая история

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781861&topic_id=25576&forumid=2#781861

У нас не будут делать что то новое, пока не разрешат тебе крышующие ту или иную монополию
Хочешь, сделай завод, но тогда влетишь по полной и еще тебя и вех твоих пересажают..
Так что у нас так, сперва договаривайся с заинтересованными сторонами, потом делай что хочешь..
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