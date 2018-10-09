drakon Моя Деревенька и её окрестности. #13638





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14782

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:00 Цитата: Sniper:

поделись мыслями,

Доктор Снайпер. Да тут и мыслить - не о чём.

Нужно - прекратить празднование всяких,

ежнгодных дней рождения - городов.

Включая и Костанай, всяких ДР Столицы,

куда затрачиваются Миллиарды,никому -

не нужные фейерверки.Сколько бы уже миллиардов- съэкономили?

Можно и сотовую связь - построить, даже в Тургае,

где даже люди - не живут и не ездят.

Можно и мусоросжигательные заводы -

построить в каждом областном центре.

Да даже в Райцентрах, не говоря уже об Рудном,

Лисаковске. И ещё иметь от них тепло и

электроэнергию. Да сами вы это прекрасно - знаете...