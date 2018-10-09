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Страница 910 из 910«1...908909910
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14784
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то Доктор Снайпер интересовался,
есть ли у нас,сотовая связь, на Автобанах,

ЖД магистралях. Есть, подтверждаю,
есть... :lol:
Профайл

§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 788
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Как то Доктор Снайпер интересовался,
есть ли у нас,сотовая связь, на Автобанах,

ЖД магистралях. Есть, подтверждаю,
есть... :lol:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&forumid=2&start=13635

поделись мыслями, а у нас почему нет на дорогах сотовой связи? Вот по надеют Каиркевские международные туристы. А тут сплошные неудобства. Покакать и посикать невозможно. Позвонить родным нельзя.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14784
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
поделись мыслями,

Доктор Снайпер. Да тут и мыслить - не о чём.
Нужно - прекратить празднование всяких,
ежнгодных дней рождения - городов.
Включая и Костанай, всяких ДР Столицы,
куда затрачиваются Миллиарды,никому -
не нужные фейерверки.Сколько бы уже миллиардов- съэкономили?
Можно и сотовую связь - построить, даже в Тургае,
где даже люди - не живут и не ездят.
Можно и мусоросжигательные заводы -
построить в каждом областном центре.
Да даже в Райцентрах, не говоря уже об Рудном,
Лисаковске. И ещё иметь от них тепло и
электроэнергию. Да сами вы это прекрасно - знаете... :lol: :-o :oops: :-P
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5042
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ещё иметь от них тепло и

Наши монополисты этого не позволят..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14784
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Наши монополисты этого не позволят..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781856&topic_id=25576&forumid=2#781856

Марик, это уже другая история... :-(
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5042
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, это уже другая история

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781861&topic_id=25576&forumid=2#781861

У нас не будут делать что то новое, пока не разрешат тебе крышующие ту или иную монополию
Хочешь, сделай завод, но тогда влетишь по полной и еще тебя и вех твоих пересажают..
Так что у нас так, сперва договаривайся с заинтересованными сторонами, потом делай что хочешь..
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14784
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
потом делай что хочешь..

Марик, надо делать то, что - нужно,
а не то, что - хочешь...
:lol: :oops: :-P
Профайл

§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5042
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, надо делать то, что - нужно,
а не то, что - хочешь...


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781872&topic_id=25576&forumid=2&1539077856

Ну у нас бизнес развивается немного по другому..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14784
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну у нас бизнес развивается немного по другому..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781872&topic_id=25576&forumid=2#781872

Марик, вы может хотите, чтобы каждый день,
в Рудном и Костанае, фейерверк был.А что,
зато красиво.Может хотите, чтобы в каждой
деревне, Макдональдс - был? Может вы хотите -
праздновать день города - каждый квартал.
Да много чего вы хотите... :lol: :-o
Профайл

§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 788
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Можно и мусоросжигательные заводы -
построить в каждом областном центре.
Да даже в Райцентрах, не гово

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781872&topic_id=25576&forumid=2#781872

Нельзя ничего такого делать. Сначала все деньги разворуем в процессе строительства. Потом технология достанется идиотская. И закоптим всю округу. А мы же ждем международных туристов. Через 5 лет должны подъехать. ))))
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 788
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Может вы хотите -
праздновать день города - каждый квартал.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781876&topic_id=25576&forumid=2#781876

У нас каждый день сержанты ГАИ, майоры и полканы в 12 часов ночи из ресторанов и кабаков выходят. Такие фейрверки начинаются кругом. Мулле не дают слова сказать.
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 788
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Потом технология достанется идиотская. И закоптим всю округу.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781878&topic_id=25576&forumid=2#781878

а газа нам утилизированного не надо. Он у нас привозной из России. Правда очень дорогой ))))))
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 788
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор Снайпер. Да тут и мыслить - не о чём.
Нужно - прекратить празднование всяких,
ежнгодных дней рождения - городов.
Включая и Костанай, всяких ДР Столицы,
куда затрачиваются Миллиарды,никому -
не нужные фейерверки.Сколько бы уже миллиардов- съэкономили?
Можно и сотовую связь - построить, даже в Тургае,
где даже люди - не живут и не ездят.
Можно и мусоросжигательные заводы -
построить в каждом областном центре.
Да даже в Райцентрах, не говоря уже об Рудном,
Лисаковске. И ещё иметь от них тепло и
электроэнергию. Да сами вы это прекрасно - знаете..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781877&topic_id=25576&forumid=2#781877

все равно спасибо. Рубанул правду матку. Это была твоя лучшяя речь. На посту деревенского старосты.
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5042
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, вы может хотите, чтобы каждый день,
в Рудном и Костанае, фейерверк был.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781882&topic_id=25576&forumid=2#781882

У меня в Рудном каждую субботу под боком он запускается..
Свадьбы играют..
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