Цитата: Мы не намерены ничего прощать. Можно было бы говорить о каких-то взаимных уступках. Но когда у нас воруют деньги, мы будем работать до последнего

Хочется спросить очень вежливо, а мозги где ваши были?

Сами же радовались как нагружаете очередного клиентика на проценты..

Нам то теперь зачем ваши дела ростовщические?

Это ваш бизнес давания бабла под проценты, один не заплатил, заплатит другой, в минусах не останетесь..



[Исправлено: 211, 08.10.2018 - 14:55]