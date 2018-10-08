ЕАБР вернёт все средства, выделенные агрохолдингу «Иволга»
Требования банка были признаны временным администратором в рамках реабилитационной процедуры ТОО «Ряжское», об этом сообщает Телеканал «Большая Азия».
Фото из архива "НГ"
- Иск Евразийского банка развития к ТОО «Ряжское» о включении в реестр требований кредиторов в составе второй очереди на общую сумму более 51 млрд тенге удовлетворён полностью, - сообщил телеканалу заместитель председателя правления Евразийского банка развития Андрей КРАЙНИЙ.
Надо иметь ввиду, что «Ряжское» аффилированно с крупнейшим должником Евразийского банка развития – ТОО «Иволга–Холдинг» известного миллиардера Василия Розинова, бывшим директором совхоза. Это казахстанская многоотраслевая агропромышленная группа компаний из Костаная, основные активы которой расположены в Казахстане и России. До 2014 года группа считалась крупнейшей агропромышленной компанией в мире.
В начале сентября председатель правления Евразийского банка развития Андрей БЕЛЬЯНИНОВ заявил, что банк будет добиваться полного возврата средств, которые ранее были выделены агрохолдингу "Иволга".
- Мы не намерены ничего прощать. Можно было бы говорить о каких-то взаимных уступках. Но когда у нас воруют деньги, мы будем работать до последнего. Мы сейчас серьезнейшим образом рассчитываем на возврат средств, которые мы не потеряли, но надеемся вернуть, - сказал Бельянинов.
Он пояснил, что часть средств в ходе многолетних тяжб удалось вернуть, но сумма долга остается значительной.
- По отношению к банку были использованы мошеннические схемы, аферные схемы. У нас серьезные акционеры, как нам перед ними отчитываться? Мы будем биться до последнего, - заявил Андрей Бельянинов.
Ранее сообщалось, что Костанайский городской суд в мае 2017 года постановил удовлетворить в полном объеме исковые требования ЕАБР к агрохолдингу "Иволга" и его основному бенефициару Василию Розинову по взысканию просроченной задолженности по кредитному договору на сумму $42 млн, обеспеченной договором гарантии. Позже холдинг обратился в суд просьбой отложить данное решение. Однако суд просьбу не удовлетворил.
Заем холдингу "Иволга" - самый серьезный проблемный кредит ЕАБР.
Невозврат составлял порядка $60 млн, а основной долг плюс проценты и штрафы - около $100 млн. Иски были предъявлены и к основному бенефициару Василию Розинову, а также взыскание было обращено на заложенные права аренды 200 тысяч га земли, зерно в элеваторе.
В судах рассматривается несколько десятков исков о банкротстве структур холдинга.
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