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Sniper
ЕАБР вернёт все средства, выделенные агрохолдингу «Иволга»
были использованы мошеннические схемы, аферные схемы Источник:www.ng.kz В.С. Розинов, несмотря на нападки банкиров, получил от рук акима области две юбилейные награды. Все банковские деньги вложены...
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ЕАБР вернёт все средства, выделенные агрохолдингу «Иволга»

8 октября 2018, 14:24 |  Общество

Требования банка были признаны временным администратором в рамках реабилитационной процедуры ТОО «Ряжское», об этом сообщает Телеканал «Большая Азия».

Фото из архива "НГ"

- Иск Евразийского банка развития к ТОО «Ряжское» о включении в реестр требований кредиторов в составе второй очереди на общую сумму более 51 млрд тенге удовлетворён полностью, - сообщил телеканалу заместитель председателя правления Евразийского банка развития Андрей КРАЙНИЙ.

Надо иметь ввиду, что «Ряжское» аффилированно с крупнейшим должником Евразийского банка развития – ТОО «Иволга–Холдинг» известного миллиардера Василия Розинова, бывшим директором совхоза. Это казахстанская многоотраслевая агропромышленная группа компаний из Костаная, основные активы которой расположены в Казахстане и России. До 2014 года группа считалась крупнейшей агропромышленной компанией в мире.

В начале сентября председатель правления Евразийского банка развития Андрей БЕЛЬЯНИНОВ заявил, что банк будет добиваться полного возврата средств, которые ранее были выделены агрохолдингу "Иволга".

- Мы не намерены ничего прощать. Можно было бы говорить о каких-то взаимных уступках. Но когда у нас воруют деньги, мы будем работать до последнего. Мы сейчас серьезнейшим образом рассчитываем на возврат средств, которые мы не потеряли, но надеемся вернуть, - сказал Бельянинов.

Он пояснил, что часть средств в ходе многолетних тяжб удалось вернуть, но сумма долга остается значительной.

- По отношению к банку были использованы мошеннические схемы, аферные схемы. У нас серьезные акционеры, как нам перед ними отчитываться? Мы будем биться до последнего, - заявил Андрей Бельянинов.

Ранее сообщалось, что Костанайский городской суд в мае 2017 года постановил удовлетворить в полном объеме исковые требования ЕАБР к агрохолдингу "Иволга" и его основному бенефициару Василию Розинову по взысканию просроченной задолженности по кредитному договору на сумму $42 млн, обеспеченной договором гарантии. Позже холдинг обратился в суд просьбой отложить данное решение. Однако суд просьбу не удовлетворил.

Заем холдингу "Иволга" - самый серьезный проблемный кредит ЕАБР.

Невозврат составлял порядка $60 млн, а основной долг плюс проценты и штрафы - около $100 млн. Иски были предъявлены и к основному бенефициару Василию Розинову, а также взыскание было обращено на заложенные права аренды 200 тысяч га земли, зерно в элеваторе.

В судах рассматривается несколько десятков исков о банкротстве структур холдинга.

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§ 211
ЕАБР вернёт все средства, выделенные агрохолдингу «Иволга»
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4985
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы не намерены ничего прощать. Можно было бы говорить о каких-то взаимных уступках. Но когда у нас воруют деньги, мы будем работать до последнего

Хочется спросить очень вежливо, а мозги где ваши были?
Сами же радовались как нагружаете очередного клиентика на проценты..
Нам то теперь зачем ваши дела ростовщические?
Это ваш бизнес давания бабла под проценты, один не заплатил, заплатит другой, в минусах не останетесь..

[Исправлено: 211, 08.10.2018 - 14:55]
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§ Sniper
Re: ЕАБР вернёт все средства, выделенные агрохолдингу «Иволга»
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 769
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.10.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
были использованы мошеннические схемы, аферные схемы

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32546
В.С. Розинов, несмотря на нападки банкиров, получил от рук акима области две юбилейные награды. Все банковские деньги вложены в сельское хозяйство, в землю, которая, как любит говорит наш олигарх, которая еше никого не сделала богатым, а только горбатым.
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