/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Рискованные игры в демократию		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 8 из 8«1...678
§ NG.kz
Рискованные игры в демократию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33927
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 сентября в селе Тарановское прошли публичные слушания по его переименованию, а также изменению названия Тарановского района. Равнодушных в зале местного Дома культуры не было. Однако возникавшие там страсти привели к мысли: не раскалывается ли наше общество во время таких акций? Поиск исторических корней местного сообщества, направленный на формирование единого национального сознания, фактически создал напряжение между жителями этого села, невольно разделяя их по этническому признаку.
Читать статью

§ Sniper
Рискованные игры в демократию
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 769
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.10.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
овню через каждые 50 километров построим, зоны отдыха и сервис на должном уровне организуем. Предположим заблуд

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781648&topic_id=35736&forumid=1#781648

туристы сюда приедут лет через 200 или 300, когда все придет в естественное состояние.
Профайл

§ Kairat stayer
Рискованные игры в демократию
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
туристы сюда приедут лет через 200 или 300, когда все придет в естественное состояние.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35736&viewmode=flat&sortorder=0&start=105


Если с умом подойти к вопросам привлечения туристов, реально можно решить данную задачу в течение ближайших 5-10 лет.
Профайл

§ Kairat stayer
Рискованные игры в демократию
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
вы слышали, что нибудь про классовое расслоение общества? Это неминуемо приводит к расслоению общества по национальному признаку. Арабская школа бесплатная, но она только для арабов. Дети приезжих работников - вахтовиков учатся в платных школах на английском языке. 400 долларов в месяц.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35736&viewmode=flat&sortorder=0&start=90


Уважаемый, что-то не сходится, вы же ранее года 4 тому назад, при личной беседе озвучивали, что внуки владеют английским языком, указываете на арабском языке учатся.
Профайл

§ Sniper
Рискованные игры в демократию
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 769
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.10.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
что внуки владеют английским языком

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781654&topic_id=35736&forumid=1#781654

это точно. Арабский им даром не нужен. Они никогда не будут держателями золотых и брильянтовых карточек. Только детей нефтянных магнатов его изучают. Для внутрикланового потребления.
Профайл

§ alex_60
Рискованные игры в демократию
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1364
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Если с умом подойти к вопросам привлечения туристов, реально можно решить данную задачу в течение ближайших 5-10 лет.


как легко языком то трепать. а чего уж не за один день?
за 25 лет туалет в Каераке не построили,
в Федоровке аналогично...
25 лет...
на вьезде в страну , на трассе международного значения,
по которой едут инвесторы.
точнее сказать не едут.
Профайл

§ Kairat stayer
Рискованные игры в демократию
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
как легко языком то трепать. а чего уж не за один день?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781662&topic_id=35736&forumid=1#781662


Построят, зачем за один день, как положено в плановом порядке. Выше же отметил, отраслевой Министр говорил, кроме того на днях в Послании озвучено, особое внимание следует уделить развитию въездного и внутреннего туризма для использования нашего богатого природного и культурного потенциала. Правительству поручено в сжатые сроки принять отраслевую государственную программу.
Профайл

§ Sniper
Рискованные игры в демократию
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 769
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.10.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Построят, зачем за один день, как положено в плановом порядке. Выше же отметил, отраслевой Министр говорил, кроме того на днях в Послании озв

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781670&topic_id=35736&forumid=1#781670

А туристов будете палкой загонять? Что тут можно посмотреть? Даже в Тургай или Наурзумский заповедник не каждый камазист согласится ехать.....малая авиация отсутствует....
Профайл
Ответить 
Страница 8 из 8«1...678
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: bgb

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 180
Пользователей: 2
Всего: 182

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх