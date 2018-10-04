Kairat stayer Рискованные игры в демократию #107





(Полноправные пользователи) Сообщений: 275

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:36 Цитата: Sniper:

вы слышали, что нибудь про классовое расслоение общества? Это неминуемо приводит к расслоению общества по национальному признаку. Арабская школа бесплатная, но она только для арабов. Дети приезжих работников - вахтовиков учатся в платных школах на английском языке. 400 долларов в месяц.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35736&viewmode=flat&sortorder=0&start=90 вы слышали, что нибудь про классовое расслоение общества? Это неминуемо приводит к расслоению общества по национальному признаку. Арабская школа бесплатная, но она только для арабов. Дети приезжих работников - вахтовиков учатся в платных школах на английском языке. 400 долларов в месяц.Источник:



Уважаемый, что-то не сходится, вы же ранее года 4 тому назад, при личной беседе озвучивали, что внуки владеют английским языком, указываете на арабском языке учатся.